인천 남동구

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 남동구는 ‘2026년 공동주택보조금 지원사업’을 시행한다.

이번 사업은 공동주택(아파트, 연립 및 다세대주택) 단지 내 공용시설물의 유지관리 및 관리종사자 근무환경 개선에 필요한 비용 일부를 지원한다.

지원대상은 공용시설물 유지·관리(옥상 방수공사, 단지 내 도로포장 등), 재난 관련 시설 보수(위험 담장, 옹벽, 옥상 기와 등), 관리종사자 근무환경 개선을 위한 사업으로, 구는 공사비의 30~70% 이내로 지원한다.

신청 기간은 2월 2일부터 3월 6일까지로, 지원이 필요한 단지는 신청서 및 구비서류를 갖춰 기한 내 구청 공동주택과로 제출하면 된다.

구는 접수 완료 후 서류 검토 등을 거쳐 4월 중 공동주택 관리지원 심의위원회 의결을 통해 예산 범위 내에서 지원 대상 단지를 선정할 예정이다.

또 신청인들의 서류 작성 및 업체 선정의 어려움 해소를 위해 ‘공동주택보조금 지원사업 도움업체’ 및 ‘남동구 소재 전문건설업 목록’을 제공한다.

자세한 사항은 남동구청 홈페이지(분야별 정보 ￫건축 ￫ 공동주택 분야 새소식)를 참조하거나 공동주택과[☎(032)453-2793, 2790]로 문의하면 안내받을 수 있다.