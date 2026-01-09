사전 예약 없이 자유 체험 라이프스타일별 맞춤 상담 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 베스트 라이프 설루션 기업 코웨이가 경기 고양시 일산서구 현대백화점 킨텍스점 7층에 브랜드 체험·판매 매장 ‘코웨이갤러리 현대 킨텍스점’을 열었다.

코웨이갤러리 현대 킨텍스점은 스타필드 고양 직영점에 이은 수도권 서북부 지역의 두 번째 오프라인 매장이다. 고객이 코웨이의 주요 제품을 한자리에서 체험하고 비교할 수 있도록 구성됐다.

매장에서는 슬립·힐링케어 브랜드 비렉스(BEREX)의 의료기기 마사지셋·코어셋, 트리플체어 안마의자, 스마트 매트리스 등을 자유롭게 살펴볼 수 있다. 아이콘 정수기 시리즈와 노블 공기청정기 등 기존 베스트셀러 제품과 함께 신제품도 전시했다.

히티브 온풍공기청정기는 고효율 세라믹 발열체를 적용해 실내 온도를 약 5도 높이는 데 4분가량이 소요되는 제품이다. 0.01마이크로미터 크기의 극초미세먼지를 99.999% 제거하는 필터 성능과 양방향 공기 순환, 180도 회전, 온풍 취침 모드 등을 갖췄다.

코웨이갤러리 현대 킨텍스점은 사전 예약 없이 방문할 수 있다. 체험과 상담을 원할 경우 공식 홈페이지 ‘코웨이닷컴’을 통해 예약이 가능하다.

코웨이 관계자는 “킨텍스점은 수도권 서북부 고객과의 접점을 넓히는 거점”이라며 “매장에서 제품을 충분히 체험한 뒤, 필요 시 전문 매니저가 라이프스타일에 맞춘 제품과 구매 조건을 안내할 것”이라고 말했다.