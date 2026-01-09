금액 전년비 46% 증가…역대 최고 울산시, 전방위 영업지원 ‘큰 도움’

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 지역 건설업체의 지난해 하도급률이 당초 목표인 35%를 달성하고, 하도급 금액도 전년 1조5139억원의 46%인 7019억원 증가한 2조2158억원으로 집계돼 울산시의 지원책이 성과를 거둔 것으로 나타났다.

울산시는 지난해 1월 ‘지역 건설산업 하도급률 확대를 통한 일자리 창출’을 목표로 ▷지역 민간공사 참여 확대 ▷지역 건설업 활성화 참여제도 시행 ▷공정한 건설시장 질서 확립 ▷건설산업 활력 기반 조성 등 4개 분야 20개 실천 과제를 추진했다.

무엇보다 ▷울산에 본사를 둔 한국석유공사 등 9개 공공기관 및 삼성물산 등 14개 대형 건설사와의 업무협약 체결 ▷현대건설 등 13개 대형 건설사 방문 영업활동 ▷90개 건설현장 상담을 통해 지역 업체의 하도급 입찰 참여기회 확대로 지역의 26개사가 대형 건설사 협력업체에 선정되는 성과를 거두었다.

울산시는 ‘하도급대금 지급보증서 발급 수수료 지원사업’을 통해 공동주택 7개 현장의 하도급 계약금액 476억원에 대해 2000여 만원을 지원하는 등 지역 업체의 참여 기반도 강화했다. 이와 함께 44개의 민간 건설공사 현장을 대상으로 하도급 실태 조사를 실시해 법령 위반에 대해서는 행정처분을 의뢰하는 등 건설시장 질서도 확립했다.

하지만 올해는 정부의 사회간접자본(SOC) 예산 축소, 금리·환율 변동성 확대, 원자재 가격 상승, 대형 사업 종료 등으로 건설경기가 더욱 위축될 것으로 예상되고 있다.

울산시는 이 같은 상황에서도 지난해 하도급 지원 경험을 바탕으로 올해 지역 하도급률을 37%로 상향 조정하고 분야별 실천 과제를 재정비해 목표를 달성한다는 계획이다.

울산시 관계자는 “건설산업이 지역경제에 미치는 영향은 다른 산업보다 체감도가 훨씬 크다”며 “지역 건설업체가 지닌 경쟁력을 바탕으로 공사참여 기회가 많아질 수 있도록 적극 지원해나가겠다”고 밝혔다.