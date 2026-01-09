1800만원 전달…1278명에 영양간식 센터 운영 돕고 아동 건강성장 뒷받침

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대중공업이 8일 지역사회복지사업의 일환으로 지역아동센터의 겨울철 간식비 1800만원을 울산광역시사회복지협의회에 전달했다.

이날 전달된 후원금은 울산 지역 54개소 지역아동센터를 이용하는 1278명의 아동을 위한 과일·유제품·음료·베이커리·견과류 등 간식을 구매하는 데 사용된다.

지역아동센터는 돌봄·교육·정서 지원 등 복합적인 기능을 수행하는 지역사회 아동 보호의 핵심 기반이다. 하지만 최근 지속된 식자재비 인상 등으로 인해 아동들에게 양질의 간식을 안정적으로 제공하는 데 어려움을 겪고 있다.

이러한 가운데 HD현대중공업의 간식비 지원이 지역아동센터의 운영 부담을 완화하고, 아동들의 건강한 성장환경 조성에 보탬이 될 것으로 기대되고 있다.

오세걸 울산광역시사회복지협의회 회장은 “HD현대중공업의 지원으로 아동·청소년들에게 균형 잡힌 영양 간식을 제공함으로써 건강한 식생활을 형성하면서 아동들의 신체와 정서발달에 도움이 될 것”이라고 감사를 표시했다.