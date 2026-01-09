참좋은여행 1월초 예약..상하이 394% 증가 전체패키지 293%↑“정상외교 거리감 완화”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 이재명 대통령의 중국 국빈 방문(1월 4일~7일) 직후, 한국인의 중국행 여행(아웃바운드) 패키지 예약이 전년 동기 대비 약 4배 급증한 것으로 나타났다.

9일 직판 여행사 참좋은여행이 집계한 예약 데이터에 따르면, 이 대통령의 방중 기간이 포함된 지난 1월 5일부터 8일까지 나흘간 중국 패키지 여행을 예약한 사람은 모두 2232명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 예약자 568명과 비교해 293% 증가한 수치다.

특히 이번 방중 기간 이 대통령이 방문했던 상하이 지역의 예약 증가세가 두드러졌다. 같은 기간 상하이 패키지 예약자는 지난해 53명에서 올해 262명으로 늘어나며 394%의 증가율을 기록했다.

여행업계는 이러한 예약 증가가 최근 정상외교를 계기로 한중 간 해빙 무드가 조성되면서, 중국 여행에 대한 소비자의 심리적 부담이 완화된 결과로 보고 있다.

중국은 한국인 일반 여권 소지자를 대상으로 한 무비자 정책을 지난 2024년 11월8일 최초 시행 이후 지금까지 연장해오고 있다.

참좋은여행 관계자는 “뉴스엔 중국인의 방한(인바운드)에 많이 등장하는데, 실제 현장에서는 내국인의 중국행 예약 문의와 실제 예약이 크게 늘고 있는 상황”이라며 “정상외교 이후 중국 여행에 대한 긍정적인 신호가 시장에 반영되고 있는 것으로 풀이된다”고 전했다.