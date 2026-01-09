“디자인 중심 브랜드 전략 강화”

[헤럴드경제=박연수 기자] LF의 헤지스 액세서리가 봄∙여름(SS) 신제품 ‘아르코백(ARCO Bag·사진)’ 라인을 출시하고, 디자인 중심의 브랜드 전략을 강화한다고 9일 밝혔다.

아르코백은 우아한 곡선 실루엣을 핵심 요소로 한 프리미엄 데일리백 라인이다. 천연 소가죽 소재와 섬세한 수공예 기법을 적용했다. 과도한 장식과 로고 노출을 최소화하고, 깔끔한 외관과 절제된 구조감이 돋보인다.

출시 초기 반응은 긍정적이다. 12월 초 선출시 2주 만에 2차 리오더에 들어갔다. 리오더 물량은 2월 초 입고 예정이다. 3월 말에는 아이보리 색상과 라탄 소재 신규 버전을 추가할 계획이다.

헤지스 액세서리는 아르코백을 시작으로 디자인 중심 브랜드 경쟁력을 높인다. 브랜드 로고를 전면에 드러내는 기존 방식보다 세련된 실루엣, 탄탄한 구조감, 소재 완성도를 발전시키겠다는 구상이다.

LF 헤지스 액세서리 관계자는 “아르코백은 엣지백의 성공 이후 브랜드가 지향하는 디자인 방향성을 명확히 보여주는 2026년 첫 모델”이라며 “단발성이 아닌 장기적으로 사랑받는 시그니처 라인을 선보일 것”이라고 말했다.