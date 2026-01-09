[헤럴드경제=함영훈 기자] 코레일관광개발과 경북 상주시는 ‘2026 상주곶감축제’와 연계한 당일 기차여행 상품을 오는 24일 단 하루 운영한다.

관광객은 팔도장터관광열차를 타고 서울역을 출발해 청량리, 양평, 원주, 제천 등 중앙선 주요 역에서 탑승할 수 있어 수도권 및 강원, 충청권 주민들도 편리하게 이용할 수 있다.

패키지는 상주곶감축제를 중심으로 상주시 주요 관광지를 연계한 체류형 관광 프로그램으로 구성됐다.

곶감축제추진위원회가 주최·주관하고 경북도, 상주시, 상주시의회, 상주곶감유통센터가 후원하는 ‘2026 상주곶감축제’는 오는 23~25일, 사흘간 태평성대 경상감영공원에서 열리며, 전국 최고 품질로 정평이 난 상주곶감을 현지에서 직접 구매하고 맛볼 수 있다.

TSF 메인텐트에서는 48개 곶감판매 부스가 참여해 곶감을 비교한 뒤 구입할 수 있을 뿐 아니라 감~자바스 경매, 라이브커머스 등 다채로운 공연이 펼쳐질 예정이다.

또 감껍질 추출물을 활용한 S-Beauty 화장품 체험과 더불어 곶감말이, 곶감단지 등 S-Food 전시도 함께 진행된다.