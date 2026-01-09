[헤럴드경제=홍석희 기자] 대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대가 과학 크리에이터 궤도와 코미디언 김원훈이 출연한 유튜브 콘텐츠 ‘이상한 나라의 과학 콘서트’ 2부를 공개했다고 9일 밝혔다.

이번 영상은 올 상반기 온에어 예정인 에이스침대 TV CF 캠페인 ‘이상한 과학의 나라 ACE’ 본편에 앞서 세계관을 미리 소개하는 디지털 콘텐츠다. 지난해 11월 공개돼 주목받은 1부 ‘꿈은 양자역학이다’에 이어, 2부에서는 ‘침대 위 시간은 빨라야 한다’를 주제로 수면과 시간의 상관관계를 과학과 예능 토크 형식으로 풀어냈다.

영상에서 ‘궤소장’ 궤도와 ‘프로불면러’ 김원훈은 아인슈타인의 상대성 이론을 바탕으로 수면 상태에 따라 개인의 시간 인식이 어떻게 달라지는지를 설명한다. 짧은 수면 후에도 긴 시간이 흐른 것처럼 느껴지는 일상적 경험을 사례로 들어, 컨디션과 수면의 질이 시간 감각에 미치는 영향을 쉽게 전달한다.

숙면을 주제로 한 실험과 실용적인 팁도 함께 제시된다. 궤도는 조명·소음·매트리스 등 침실 환경 요소를 뇌과학 관점에서 짚으며 숙면에 도움이 되는 방법을 소개하고, 김원훈은 ‘1분 측정 실험’에 직접 참여해 피로도에 따른 주관적 시간 인식의 변화를 생생하게 보여준다.

에이스침대는 최근 ‘침대=과학’이라는 브랜드 메시지를 보다 직관적으로 전달하기 위해 TV CF를 비롯해 디지털 콘텐츠, 인플루언서 협업, 오프라인 콘셉트존 등으로 고객 커뮤니케이션을 다각화하고 있다. ‘이상한 나라의 과학 콘서트’ 역시 지난해 11월 진행한 오프라인 행사를 바탕으로 제작된 콘텐츠로, 관객과의 소통을 통해 수면 과학을 친근하게 전달하는 데 초점을 맞췄다.

에이스침대 관계자는 “지식 예능 형식의 콘텐츠를 통해 수면 과학을 보다 친근하게 전달하고, 고객과의 접점을 지속적으로 넓혀갈 계획”이라며 “곧 공개될 ‘이상한 과학의 나라 ACE’ 본편에서는 확장된 세계관을 선보일 것”이라고 말했다.

한편 ‘이상한 나라의 과학 콘서트’ 1·2부 영상은 에이스침대 공식 유튜브와 인스타그램 등 SNS 채널에서 확인할 수 있다.