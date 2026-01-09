온·오프라인 채널 간 시너지 극대화

[헤럴드경제=박연수 기자] 무신사는 중국 시장 진출 100일(9월 19일~12월 27일) 만에 온·오프라인 통합 누적 거래액이 100억원을 돌파했다고 9일 밝혔다.

무신사는 온·오프라인 채널 간 시너지가 주효했다고 설명했다. 실제 티몰 내 무신사 스탠다드와 무신사 스토어 전체 거래액은 9월 약 5억원에서 12월 44억원으로 9배 이상 확대됐다. 12월 상하이 매장 오픈을 기점으로 온라인 채널 합계 거래액도 최대치를 기록했다. 특히 ‘무신사 스토어 상하이 안푸루’가 문을 연 후 티몰 무신사 스토어의 거래액은 전월 대비 2배(107%) 이상 증가하며 월간 기준 역대 최대치를 경신했다.

온·오프라인을 연계한 상품 전략도 뚜렷한 성과를 내고 있다. 무신사 스탠다드의 베스트 셀러 ‘시티 레저 후디드 라이트 다운 재킷’은 티몰 무신사 스탠다드 플래그십 스토어에서 판매 1위에 올랐다. 오프라인 매장에서도 판매량 기준 압도적인 1위를 차지했다.

오프라인 매장의 초기 흥행도 두드러졌다. ‘무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점’과 ‘무신사 스토어 상하이 안푸루’는 시영업 기간을 포함한 26일 만인 지난달 31일 기준 합계 누적 방문객 10만명을 넘어섰다. 같은 기간 오프라인 거래액 역시 10억원을 넘겼다.

무신사는 오는 3월 상하이 난징둥루 신세계 신완센터(구 신세계 다이마루)에 추가 매장을 연다. 상반기에는 항저우 등 상하이 외 도시로 거점을 확대할 예정이다. 2026년까지 중국 내 매장을 10개 이상으로 늘리고, 2030년까지 총 100개의 매장 출점을 목표로 하고 있다.

무신사 관계자는 “무신사는 중국 시장에 대한 정교한 데이터 분석을 바탕으로 매장 출점, 상품 구성 등 현지 맞춤형 전략을 전개하며 단기간에 유의미한 성과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 K-패션에 관심이 높은 중국 MZ세대의 소비 트렌드에 기반한 온·오프라인 연계 운영을 더욱 고도화하고, 중국 현지에서 지속 가능한 성장 모델을 만들 것”이라고 말했다.