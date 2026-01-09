작년 10월 美 무역적자 전월比 39%↓…컴퓨터·통신장비 수입은 증가

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책 영향으로 지난해 10월 미국의 무역 적자가 16년 만에 가장 작은 수준으로 축소됐다.

미 상무부는 8일(현지시간) 지난해 10월 미국의 무역 적자 규모가 294억달러로, 한 달 전보다 188억달러(39.0%) 감소했다고 밝혔다. 이는 2009년 6월(272억달러 적자) 이후 16년 만의 최저치다. 다우존스가 집계한 시장 전망치(584억달러 적자)도 크게 밑돌았다.

수출은 3020억달러로 전월 대비 78억달러(2.6%) 증가한 반면, 수입은 3314억달러로 110억달러(3.2%) 감소해 적자 축소에 기여했다.

특히 의약품 조제용 물질 수입이 전월 대비 143억달러 줄어든 것이 수입 감소의 핵심 요인으로 꼽힌다. 해당 품목의 수입 규모는 2022년 7월 이후 가장 적은 수준이었다.

앞서 트럼프 대통령은 작년 10월 1일부터 의약품에 100% 품목 관세를 부과한다고 예고해왔다. 이에 미 업체들은 재고 축적을 위해 작년 9월 이전으로 의약품 수입을 앞당긴 바 있다.

다만, 트럼프 행정부와 글로벌 제약사 간 협상이 이어지면서 실제 100% 관세 부과는 현재까지 이뤄지지 않고 있다.

글로벌 주요 제약사들은 트럼프 행정부의 관세 위협 속에 미국 내 약값을 내리겠다는 합의를 해왔다.

의약품 외 금을 포함한 산업용 소재 등의 수입도 감소했다.

반면 컴퓨터 및 컴퓨터 액세서리 제품, 통신장비 등 자본재 수입량은 늘었다. 인공지능(AI) 관련 데이터센터 설비 투자가 이어진 게 컴퓨터 관련 제품 수입 증가로 이어진 것으로 풀이된다.

미국의 국가별 적자 규모는 멕시코(179억달러), 대만(157억달러), 베트남(150억달러), 중국(137억달러), 유럽연합(63억달러) 순으로 컸다.

미국의 무역 적자 개선세가 이어질 경우 미국의 성장률에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

애틀랜타 연방준비은행(연은)이 추산해 공개하는 성장률 전망모델 ‘GDP 나우’는 작년 4분기 미 경제 성장률이 2.7%(전기 대비 연율 전환 기준)로 2%대 중후반의 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보고 있다.