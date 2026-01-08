[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 8일 조국혁신당과 시청 산격청사에서 정책간담회를 갖고 대구의 주요 현안사업에 대한 국회와 정당 차원의 지원을 요청했다.

이날 정책간담회에는 김정기 대구시장 권한대행과 조국 조국혁신당 대표, 신장식 수석 최고위원, 정춘생 최고위원, 차규근 대구시당위원장, 이해민 사무총장 등이 참석했다.

논의된 주요 현안사업은 대구경북 민·군 통합공항 이전·건설, 대구 취수원 이전, 휴머노이드 로봇 국가첨단전략산업 특화단지 지정, 국립치의학연구원 유치, 옛 경북도청 후적지 문화예술허브 조성, 국립 독립기념관 대구 분원 건립 등이다.

김정기 대구시장 권한대행은 “오늘 이 자리가 대구의 성장과 도약을 한 단계 더 이끌어내는 뜻깊은 계기가 되길 기대한다”며 “국정기조에 맞춰 대구시의 현안 사업을 막힘없이 추진할 수 있도록 국회와 정당의 전폭적인 관심과 지원을 부탁한다”고 했다.

조국혁신당의 조국 당대표는 “대법원 및 부대시설을 대구로 이전하는 법안을 이미 발의했으며 대구시와 협의하면서 강력하게 추진해 나갈 것”이라며 “과거 드높았던 대구의 위상을 재현하기 위해 공공기관 이전 등 지역 핵심현안에 대해 국회와 정당 차원에서 지원할 수 있는 방안을 적극 검토하겠다”고 말했다.