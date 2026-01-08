이문1동 복합청사·느린학습자 지원 확대…상품권·청년창업 거점도 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 2026년을 맞아 행정·문화·교육, 경제·일자리·청년, 보건·복지, 안전·환경·교통 등 4대 분야 27개 생활밀착형 사업을 묶어 ‘일상에서 바로 체감되는 변화’에 초점을 맞춘 구정 운영에 들어갔다.

제도가 바뀌었다는 설명에 그치지 않고, 주민이 동네에서 곧바로 느낄 수 있는 서비스·시설·지원으로 생활의 ‘빈틈’을 메우겠다는 취지다.

가장 먼저 손대는 곳은 생활권 공공 인프라다. 구는 이문1동 주민센터를 문화·체육시설을 갖춘 복합공공청사로 확대 이전해 민원 처리와 주민 활동이 한 공간에서 이어지도록 한다. 어르신을 위한 디지털 전용공간 ‘서울디지털동행플라자’도 새로 운영, 키오스크·모바일 서비스 등 일상에 깊숙이 들어온 디지털 환경에서 소외가 생기지 않도록 돕는다. 교육 분야에서는 느린학습자 지원, 예비 중·고등학생 대상 전환기 교육, 동네배움터 확대 운영을 통해 ‘생애주기별 맞춤 교육’ 체계를 강화한다는 계획이다.

지역경제와 청년 정책은 “매출이 늘고 일자리가 붙는 구조”를 만드는 데 방점이 찍혔다. 동대문구는 지역사랑상품권 발행 규모를 확대해 골목상권의 소비를 키우고, 관내 봉제업체 실태조사를 바탕으로 패션봉제산업을 체계적으로 지원할 근거를 마련한다. ‘서울 동행일자리사업’은 참여 기준을 완화해 대학생과 생계·실업급여 수급자까지 참여 문턱을 낮춘다. 청년 정책은 거점 기능을 생활권 가까이 옮겨 ‘접근성’을 높인다. 서울청년센터 동대문 이전과 DDM 청년창업센터 유니콘 확대 운영을 통해 청년 활동·성장 공간을 보강하고, 창업·네트워킹·교육 등 지원을 한곳에서 받을 수 있도록 연결한다.

돌봄과 복지 정책의 키워드는 ‘살던 곳에서 건강하게’다. 구는 이문보건지소를 열어 건강증진서비스 접근성을 높이고, 2026년 상반기 개관을 앞둔 동대문50플러스센터를 통해 중장년층의 인생 재설계와 사회참여를 지원한다. 취약계층의 생활 안정도 강화한다. 국민기초수급자 생계·주거급여 기준 인상, 농식품 바우처 지원 대상 확대, 국가유공자 보훈예우수당 인상 등을 통해 지원의 폭을 넓힌다. 3월부터 전국 공통으로 시행되는 의료·요양 통합돌봄 사업과도 발맞춰 어르신·장애인을 위한 맞춤형 통합돌봄 서비스를 본격화한다는 방침이다.

안전·환경·교통 분야에서는 ‘일상 안전’과 ‘미래 교통’을 동시에 끌어올린다. 전기차충전구역의 충전 방해 행위 기준을 강화해 충전시설 이용의 불편을 줄이고, 홍릉숲은 평일 자유 관람을 전면 시행해 도심 속 녹지 접근성을 높인다. 동대문구 생활안전보험은 보장 범위를 확대해 재난은 물론 일상 사고에 대한 안전망을 한층 촘촘히 했고, 자율주행버스 동대문 A01 노선의 본격 운행으로 스마트 교통 서비스도 확대한다.

구는 이 같은 ‘2026 달라지는 정책’을 더 많은 주민이 한눈에 확인할 수 있도록 1월 8일 신년인사회에서 ‘2026 이렇게 달라집니다’ 리플릿을 배부했으며, 구청 홈페이지와 온·오프라인 채널을 통해 안내를 강화하고 있다.

이필형 동대문구청장은 “2026년 동대문구는 구민이 직접 보고 느끼는 변화를 만드는 데 집중하겠다”며 “행정은 더 가까워지고, 경제는 더 튼튼해지며, 안전과 복지는 구민의 삶 깊숙이 스며들도록 설계했다”고 말했다. 이어 “정책은 알고 찾아야 하는 것이 아니라 생활 속에서 자연스럽게 작동해야 한다”며 “현장의 목소리를 더 듣고, 달라지는 동대문을 구민이 일상에서 체감할 수 있도록 소통과 홍보를 이어가겠다”고 했다.