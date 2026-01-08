윤동섭 연세대 총장 만나 협력 방안 논의

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]유정복 인천광역시장이 연세대학교와 ‘양자-바이오·메디컬 혁신 클러스터’ 조성을 위한 첫걸음을 내딛었다.

유정복 인천시장은 8일 연세대학교 국제캠퍼스에서 윤동섭 연세대 총장과의 면담을 갖고 인천 송도국제도시를 중심으로 한 세계 최고 수준의 양자-바이오·메디컬 혁신 클러스터 조성을 위한 협력 방안을 논의했다.

유 시장은 이날 면담을 통해 양자 알고리즘·응용 연구를 선도하고 있는 연세대 양자사업단과 송도세브란스병원을 중심으로 한 미래성장동력 발굴 및 실질적인 협업 방안 모색에 나선 것이다.

유 시장은 ▷혁신적인 신약 후보 물질 발굴 및 바이오 데이터 프로세싱의 획기적인 개선 ▷산·학·연 협력 기반 강화 ▷바이오산업화의 핵심거점인 송도세브란스병원의 조속한 건립 ▷글로벌 양자·바이오기업 유치 ▷양자 클러스터 등 국가 양자 연구개발(R&D) 사업에 대한 유치 협업 등을 논의했다.

유 시장과 윤 총장은 800병상 규모의 미래형 첨단병원인 송도세브란스병원의 조속한 개원에도 뜻을 같이 했다.

유 시장은 송도세브란스병원 개원을 위해 필요한 추가 건축비를 기존에 합의한 연세대와 송도국제화복합단지개발㈜의 투입비용과 투입비율을 기반으로 마련하기로 했다.

유 시장은 “연세대와의 파트너십은 인천이 세계가 주목하는 혁신 기지로 거듭나는 동력이 될 것”이라며 “바이오와 첨단 기술의 융합을 통해 인천이 대한민국의 미래를 여는 해답이 될 것”이라고 말했다.

윤 총장은 “연세대학교 국제캠퍼스는 송도세브란스 병원과 양자컴퓨팅 인프라를 바탕으로 대한민국 대표 사이언스파크가 돼 인천시가 글로벌 혁신도시로 자리매김하는 데에 기여할 것”이라며 “인천시와 함께 세계 최고 수준의 첨단산업 클러스터 조성을 반드시 완수하겠다”고 말했다.

향후 인천시와 연세대는 ‘글로벌 첨단산업 최상위(Top-Tier)도시’라는 공동 목표를 향해 협력해 나갈 방침이다.