[헤럴드경제=문영규 기자] 넷플릭스 예능프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’(흑백요리사2)에서 ‘조림핑’으로 화제가 된 최강록 셰프가 프로그램에서 신은 운동화와 관련한 미담이 뒤늦게 전해졌다.

지난 7일 한 운동화 브랜드 창업자 A씨는 회사 사회관계망서비스(SNS) 스레드를 통해 “‘흑백요리사1’ 방영하던 때의 일이다. 저는 그때 처음 조림 셰프님을 알게 됐다”며 운을 뗐다.

A씨는 “바로 마케팅팀을 통해서 컨택을 지시했다”며 “조림 셰프님은 ‘가보지 않은 길은 알 수가 없다’라는 저희가 추구하는 정신에 어울리는 분이기도 하고, 인간적인 매력이 넘치시는 분이라 바로 컨택 했다”고 설명했다.

그는 “(최강록 셰프가)얼마 후 가게 운영에 일손이 부족해 다른 일을 할 수 없어 아쉽다며 정중하게 거절했다”면서 “글 말미에 저희 브랜드에 관심을 갖게 되어 개인적으로 구매하겠다는 말씀도 함께했다”고 전했다.

A씨는 1년 후 ‘흑백요리사2’를 보며 자사 신발을 착용한 최강록 셰프의 모습을 보게 됐다.

그는 “1년도 더 지난 일인데, 혹시나 했는데 진짜로 저희 신발을 신고 나왔다”고 놀라워했다.

그러면서 “안 지켜도 되는 말이었고 약속도 아니었다”며 “그냥 늘 하는 말인 ‘밥 한 번 먹자’ 같은 이야기였는데, 작은 말도 허투루 하지 않고 한 말은 꼭 지키는 모습이 멋있었다. 완전 감동했다”고 썼다.

게시물을 본 누리꾼들은 “신의를 중요하게 생각하는 분 맞는 것 같다”, “좋은 제품이라 더 알리고 싶었나보다”, “정말 진중한 분이라고 생각한다”, “스토리에 감동받았다” 등의 댓글을 남기기도 했다.