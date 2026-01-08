수면제 없이 잠드는 방법 비약물 수면요법으로 갱년기 관리

[헤럴드경제=민상식 기자] 여성 전문 의료기관 하나메디퀸즈의원과 슬립테크 기업 ㈜에스옴니가 여성·갱년기 수면 관리를 주제로 협업에 나선다.

양 사는 지난 7일 갱년기 이후 여성에게 흔히 나타나는 수면 문제를 수면제에 의존하지 않고 관리하는 ‘비약물 수면요법’ 기반 의료 프로그램 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

하나메디퀸즈의원의 윤하나 원장은 여성 비뇨의학을 기반으로 호르몬 변화, 방광 기능 저하, 자율신경 리듬 변화가 여성 수면의 질에 미치는 영향을 임상 현장에서 꾸준히 연구해온 의료 전문가다.

갱년기 여성에게 반복적으로 나타나는 야간 각성, 잦은 배뇨, 수면의 질 저하를 단순 불면이 아닌 여성 생애주기 변화의 신호로 해석해 왔다.

㈜에스옴니의 유재성 대표는 2018년도부터 국내 최대 수면·이완훈련 유튜브 채널 ‘브레이너 제이의 숙면여행’(구독자 수 80만명)을 설립해 운영해왔다.

또 국내 최초로 국제인증 수면코치 자격을 취득해 다양한 기업 및 병원과 수면 프로그램 협력을 벌여왔다

이번 협업에서 윤 원장은 여성·갱년기 수면에 대한 의료적 기준과 관리 루틴을 설계하고, 유 대표는 해당 의료 프로그램이 현장에서 운영될 수 있도록 비약물 수면 기술을 구현한다.

이번 협업은 여성 수면을 치료 중심에서 의료 루틴 관리 영역으로 확장하는 시도로, 갱년기 여성 수면 시장에 새로운 방향을 제시할 것으로 기대된다.

윤 원장은 “갱년기 여성의 수면 문제는 참아야 할 불편이 아니라 관리해야 할 의료 영역”이라며 “비약물 수면요법을 통해 여성의 수면을 일상 루틴으로 회복시키는 접근이 필요하다”고 밝혔다.

유 대표는 “이번 협업은 비약물 수면 기술이 여성 생애주기라는 명확한 의료 맥락 안에서 구현되는 사례”라며 “갱년기 수면 관리의 새로운 기준을 의료 현장에서 함께 만들어간다”고 말했다.