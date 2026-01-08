[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 지드래곤(G-DRAGON·권지용)이 데뷔 이래 첫 단독 팬미팅을 연다.

8일 지드래곤은 공식 팬 커뮤니티 및 SNS를 통해 티저 포스터를 공개하고 팬미팅 개최 소식을 알렸다.

공개된 정보에 따르면 지드래곤은 오는 2월6일부터 8일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 ‘2026 지드래곤 팬 미팅(G-DRAGON FAN MEETING)’을 개최한다.

팬미팅 관련 티저 포스터는 모노톤의 절제된 분위기로 연출됐다. 특히 흑백 화면 속 노란색으로 강조된 다이아몬드 포인트가 팬미팅 콘셉트에 대한 궁금증을 자극한다.

소속사 갤럭시 코퍼레이션은 “전 세계 팬들을 열광시킨 대규모 투어 직후에도 가장 먼저 팬들과의 만남을 선택한 그의 행보는 남다른 팬사랑을 다시 한번 느끼게 한다”면서 “무엇보다 월드투어 무대와는 또 다른, 아티스트 권지용으로서의 진솔한 이야기를 만날 수 있는 시간이 될 것”이라고 기대했다.

지드래곤은 이번 팬미팅을 시작으로 활발한 활동을 예고했다. 특히 올해는 그룹 빅뱅(BIGBANG) 데뷔 20주년을 맞이하는 해인 만큼, 솔로 활동을 비롯해 더욱 폭넓은 행보를 이어갈 전망이다.