전년比 27% 성장, 4년 연속 수주액 증가 유럽 수주 201.6억달러 1위, 4배 ‘껑충’ ‘187억달러’ 두코바니 원전 건설사업 효과

[헤럴드경제=신혜원 기자] 지난해 국내 기업의 해외건설 수주실적이 472억7000만달러(한화 약 69조원)를 달성해 11년 만에 연간 최고치를 기록했다. 체코 원전 수주를 비롯한 유럽 시장에서 실적이 전년 대비 급성장했고, 고부가가치 공종으로 사업을 다변화한 결과다.

국토교통부는 9일 이 같은 내용을 담은 2025년도 해외건설 수주실적을 발표했다. 전년 대비 성장률은 27%다. 연간 추이로 놓고 보면 2014년(660억달러) 이후 최고치다.

해외건설 수주액은 2022년(309억8000만달러)부터 2023년(333억1000만달러), 2024년(371억1000만달러) 등 4년 연속 증가세를 보였다.

지역별 세부 수주 실적을 보면 유럽(202억달러, 42.6%), 중동(119억달러, 25.1%) 북미·태평양(68억달러, 14.3%) 순이다. 국가별로는 체코(187억달러, 39.6%), 미국(58억달러, 12.3%), 이라크(35억달러, 7.3%) 등이다.

특히 전체 수주실적의 40% 이상을 차지한 유럽은 전년(50억6000만달러) 대비 약 4배 증가한 수치를 기록했다.

공종별로는 산업설비(353억달러, 74.6%), 건축(72억달러, 15.3%), 전기(18억달러, 3.9%) 순이었다. 사업유형별로 보면 도급사업 455억달러(96.3%), 투자개발사업은 17억7000만달러(3.7%)로 집계됐다. 전기 공종이 산업설비, 건축에 이어 3번째로 높은 비중을 차지한 건 에너지저장시스템(ESS)이 2022년 호주 및 남아공 최초 진출 이후 지난해 7억3000만달러를 수주한 영향이다.

국토부는 “에너지 안보 및 경제·산업발전에 의한 전력 수요 증가 등의 영향으로 체코 원전 사업, 카타르 두칸 태양광 사업, 사우디 복합화력발전 사업 등 에너지 발전 사업 수주가 지속되고 있었다”며 “체코 두코바니 원전 건설사업(187억2000만달러) 수주가 크게 기여했다”고 설명했다.

한국수력원자력이 수주한 체코 두코바니 원전 건설산업은 두코바니에 1000메가와트(MW)급 한국형 원전(APR1000) 2기를 공급한다.

중소기업의 국내기업 하도급 공사를 포함한 수주액은 전년(19억달러) 대비 18.5% 감소한 15억5000만달러이며, 기업수는 2024년 220개에서 지난해 228개로 소폭 증가했다. 중소기업의 해외공사 수주액 중 3분의 2는 국내기업의 하도급 공사로, 미국 등에서의 공장 수주액 감소에 따른 영향으로 보인다.

한편 국내 기업들은 최근 이산화탄소(CO2) 포집, 에너지저장장치(ESS), 데이터센터 건설 등 미래산업 유망분야에 진출하며 포트폴리오 다각화에 노력 중이다. 카타르에서 액화천연가스(LNG) 생산 플랜트의 부산물인 CO2를 포집·압축·이송·보관하는 대형사업을 수주하며 새로운 분야를 개척했고, 인공지능(AI) 시대에 필수인 데이터센터 분야에 진출하며 사회 변화에 대응하는 모습을 보이고 있다.

해외건설 수주실적과 관련한 상세 정보는 해외건설협회에서 운영하는 해외건설통합정보서비스를 통해 1월 9일부터 확인할 수 있다.