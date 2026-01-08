한은 ‘3분기 자금순환 통계’ 발표 3분기 가계 순자금 운용액 58조

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 3분기 소비쿠폰 등의 영향으로 가계 여윳돈이 6조7000억원 증가했던 것으로 집계됐다. 주식 증가 등의 영향으로 금융부채 대비 금융자산 배율은 사상 최고치를 경신했다.

한국은행이 8일 발표한 ‘자금순환(잠정)’ 통계에 따르면 가계(개인사업자 포함)와 비영리단체의 지난해 3분기 순자금 운용액은 58조원이었다. 직전 분기(51조3000억원)보다 6조7000억원 늘어난 수준이다.

순자금 운용액이란 경제 주체의 자금 운용액에서 자금 조달액을 뺀 값이다.

김용현 한은 자금순환팀장은 “지출을 웃도는 소득 증가 등으로 가계·비영리법인 순자금 운용 규모가 전 분기보다 늘었다”며 “소득 증가에는 이전소득인 소비쿠폰도 영향을 미쳤다”고 설명했다.

조달액을 고려하지 않은 가계의 3분기 자금 운용 규모(78조8000억원)도 전 분기(76조9000억원)보다 약 2조원 불었다.

자금운용 유형별로 보면 금융기관 예치금이 34조5000억원에서 42조1000억원으로 증가했다. 국내외 지분증권·투자펀드 운용액(17조7000억원)은 전 분기(17조9000억원)와 비슷했다. 국내외 지분증권·투자펀드 운용액을 더 세부적으로 보면 거주자 발행주식은 11조9000억원 줄며 역대 최대 감소폭을 기록했다. 비거주자 발행주식은 2조8000억원에서 5조8000억원으로 3조원 늘었다. 투자펀드 지분도 8조8000억원에서 23조9000억원으로 급증했다. 투자펀드 지분에는 국내에서 발행한 해외주식 관련 ETF(상장지수펀드) 등도 포함된다.

3분기 가계가조달한 자금은 모두 20조7000억원으로, 전 분기(25조6000억원)보다 4조9000억원 줄었다. 특히, 금융기관 차입이 29조원에서 19조3000억원으로 줄었다. 그중에서도 주택담보대출이 14조4000억원에서 11조6000억원으로 감소했다.

명목 GDP(국내총생산) 대비 가계부채 비율은 3분기 말 89.3%로 집계됐다. 2분기(89.7%)보다 0.4%포인트 떨어져 2019년 3분기 말(88.3%) 이후 가장 낮았다.

김용현 팅장은 “규제 강화로 주택담보대출, 기타대출 중 신용대출이 감소하면서 3분기 중 가계부채 증가 폭이 명목 GDP보다 작았다”며 “주식 증가 등의 영향으로 가계·비영리단체의 금융부채 대비 금융자산 배율이 3분기 2.47배로 전 분기(2.41배)보다 올라 사상 최고 기록을 세웠다”고 덧붙였다.

비금융 법인기업은 3분기 순자금 조달 규모가 19조5000억원으로 전 분기(3조5000억원)보다 16조원 급증했다. 투자 확대와 함께 자금조달 수요가 늘었다. 정부 수입이 지출을 웃돌면서 일반정부의 자금 운용도 2분기 2조7000억원 순조달 상태에서 3분기 5조9000억원 순운용으로 돌아섰다.

한편, 이날 한은은 지난 2024년 은행과 기업의 금융 연계성은 높아졌지만 비은행과 가계의 연계성은 낮아졌다고 분석했다.

은행과 기업의 상호 연계 비율은 2023년 말 11.9%에서 2024년 말 12.1%로 상승했지만, 비은행과 가계는 9.7%에서 9.4%로 하락했다. 은행과 가계는 13.9%로 같은 수준을 유지했다. 지난 2024년 말 기준 경제 부문 간의 전체 상호 연계 규모는 1경6706조9억원으로, 1년 전보다 928조원 증가한 것으로 집계됐다.

한은은 “대내외 불확실성 확대에 따른 투자 둔화로 기업의 은행 예치금이 많이 증가하면서 은행과 기업의 연계 비율이 상승했다”고 설명했다. 이어 “주택 거래량 감소에 따른 주택담보대출 수요 위축, DSR 대출 규제로 비교적 만기가 짧은 기타 대출의 상환 등으로 비은행 가계대출이 감소하면서 비은행과 가계 연계 비율은 하락했다”고 덧붙였다.

금융기관 간에는 투자펀드와 기타 금융기관의 상호 연계 비율이 2023년 말 10.1%에서 2024년 말 11.2%로 상승했다. 반면, 비은행과 기타 금융기관(15.7→15.2%), 은행과 기타 금융기관(12.2→12.0%)은 하락했다. 2024년 말 기준 금융기관 간의 전체 상호 연계 규모는 3477조5000억원으로, 2023년 말보다 285조6000억원 증가했다.

한은은 앞으로 매년 1월 초 전전연도 기준 상세자금순환표를 연간 단위로 공표할 계획이다.