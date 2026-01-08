2020년 총선께 ‘3000만원 수수 혐의’ 압수수색 24일 만에 포렌식 절차 진행

[헤럴드경제=이용경 기자] 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 경찰이 8일 임종성 전 더불어민주당 의원의 휴대전화 등 압수물에 대한 분석에 착수했다.

경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 이날 오전 10시부터 임 전 의원의 휴대전화 등 압수물에 대한 포렌식 작업을 진행하고 있다. 임 전 의원 측 변호인은 오전 9시57분께 서울 서대문구 경찰청사에 출석해 포렌식 작업에 참관 중이다. 피의자인 임 전 의원은 이날 출석하지 않았다.

이날 휴대전화 포렌식은 경찰이 지난해 12월 15일 임 전 의원의 자택을 압수수색 해 PC와 휴대전화 등을 확보한 지 24일 만이다.

통일교·신천지의 정교유착 의혹을 수사하는 검찰·경찰 합동수사본부가 출범했지만, 아직 사무실이 꾸려지지 않은 상태다. 이에 당분간 포렌식이나 소환 조사는 경찰청사에서 진행될 예정이다.

임 전 의원은 지난 2020년 4월 총선 무렵 통일교 측으로부터 3000만원의 금품을 수수한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 그는 통일교 산하 단체이자 국회의원 지원 조직인 세계평화국회의원연합(IAPP)의 한국의장을 맡아 통일교 숙원 사업인 한일해저터널 추진 등을 주제로 한 토론회를 주최하기도 했다.

임 전 의원의 이름은 윤영호 전 세계본부장 등 통일교 간부들이 한학자 총재에게 작성한 ‘TM(True Mother·참어머니) 특별보고’ 문건에도 19차례 나온다.

하지만 임 전 의원은 이러한 금품수수 의혹을 전면 부인하고 있다. TM 문건에 대해서도 통일교 관계자들이 과대 포장한 내용에 불과하다는 입장이다.

경찰은 이날 휴대전화 포렌식 등 압수물에 대한 분석을 마치는 대로 임 전 의원을 소환해 조사할 방침이다.

경찰은 전날에도 김규환 대한석탄공사 사장(전 미래통합당 의원)의 휴대전화 포렌식 등 압수물 분석을 진행했다.

압수물 분석은 경찰이 지난해 12월 16일 김 전 의원의 대한석탄공사 사장실과 부속실, 자택 등 3곳을 압수수색 해 PC와 휴대전화 등을 확보한 지 22일 만에 이뤄졌다.

김 전 의원은 2020년 총선 무렵 경기 가평에 있는 통일교 천정궁을 찾아 한 총재와 윤 전 세계본부장이 건넨 상자에 든 현금 3000만원을 수수한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. TM 문건에도 29차례 이름이 언급됐다. 다만 김 전 의원 역시 혐의를 부인하고 있다.

경찰은 같은 날 한 총재의 비서실장을 지낸 정원주 씨로부터 확보한 압수물 분석도 진행했다. 통일교의 불법 정치자금 출처가 공식 후원회 계좌가 아닌 한 총재의 개인 금고 등에서 나왔을 가능성을 염두에 두고 수사 중인 것으로 전해졌다.