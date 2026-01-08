재난안전 교육·연구 발전을 위한 업무협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부 국가재난안전교육원은 9일 한국지방재정공제회와 재난안전 분야 교육·연구 발전을 위한 업무협약을 체결한다고 8일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 협력해 재난안전 분야 교육·연구 정책개발을 함께 추진해 지방정부와 공공기관의 재난대응 역량을 향상하기 위해 마련됐다.

업무협약에 따라 양 기관은 재난안전 교육 분야 공동연구와 재난안전 교육 커리큘럼을 상호 제공한다.

재난안전 관련 정책·연구·통계 등 정보를 공유하고 재난안전 교육 전문가의 인력풀을 상호 교류하는 한편, 각 기관의 시설·장비를 공동 활용하고 재난안전 교육 사업과 워크숍·세미나를 함께 추진한다.

문영훈 국가재난안전교육원장은 “이번 협약을 통해 지방정부와 공공기관의 재난대응 역량을 한층 높이는데 기여할 수 있을 것”이라며 “양 기관의 재난안전 교육에 대한 관심과 전문성을 적극 공유해 현장에서 활용할 수 있는 재난안전 교육을 실시하겠다”라고 말했다.