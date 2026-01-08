2년간 누적 1462억원 투자 승인…국내기업 약 4조9000억원 해외 수주·수출 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 올해 녹색펀드(녹색인프라 해외수출 지원펀드)에 정부자금 600억원이 출자되고, 민간투자금과 연결돼 약 1000억원 규모의 신규 투자가 이뤄질 예정이라고 8일 밝혔다.

2024년 10월 모태펀드로 조성을 시작한 녹색펀드는 정부출자 약 3001억원과 민간투자 2091억원을 합쳐 2029년까지 총 5092억원 규모로 조성된다.

녹색펀드는 크게 하위 블라인드 펀드(미리 결정해 투자하지 않고 운용사의 실력 및 전략 등에 따라 투자하는 방식) 1호·2호(4172억원)와 하위 프로젝트 펀드(920억원)로 구성돼 각종 해외 신규사업에 투자된다.

녹색펀드는 탄소감축, 에너지전환, 순환경제, 물산업 등 녹색산업 분야에 특화돼 해외 신규사업에 투자하고, 국내 기업이 참여하는 해외 녹색사업에 대해 지분 투자, 대출 방식 등의 금융 지원을 제공한다.

재무적 투자에 그치지 않고, 펀드 운용 과정에서 해외 발주처와의 협의를 통해 국내 기업의 기자재 납품, 설계·조달·시공(EPC), 운영·유지관리(O&M) 등 사업 참여를 연계할 수 있는 구조를 갖췄다.

앞서 기후부는 지난해 말 기준으로 2024년 10월부터 2년간 실제 투자 승인을 단계적으로 추진해 미국 친환경 암모니아 생산시설 등 총 5건의 해외 신규사업에 대해 1462억원의 녹색펀드 자금이 투자됐다.

이 투자로 국내 기업은 4조9000억원 이상의 해외 수주·수출 실적 달성이 기대되고, 100여 개 이상의 중소·중견 기업들도 녹색펀드가 투자한 해외 신규사업에 대기업과 함께 참여해 대기업과 중소·중견 기업이 전 세계 녹색산업 가치연계(밸류 체인)에 동반 참여하는 성과가 기대된다.

특히 지난해 12월 31일에는 일본 에너지저장장치 사업에 약 237억원을 투자하는 ‘하위 프로젝트 펀드’가 조성돼 모태-하위펀드 구조가 완성돼 펀드 투자 방식이 기존 블라인드 투자에서 개별 프로젝트 단위 투자로 한 단계 확장됐다.

정은해 기후부 국제협력관은 “총 5092억 원 규모의 녹색펀드는 올해부터 본격적으로 추진될 대한민국 녹색전환(K-GX) 전략의 주요 정책적 수단으로 국내 산업의 탈탄소 전환에 이바지할 것”이라며, “정부는 투자 지원은 물론, 현장 중심의 정책적 뒷받침을 통해 국내 기업들이 전 세계 녹색시장에 더욱 적극적으로 진출할 수 있도록 지속해서 지원하겠다”라고 밝혔다.