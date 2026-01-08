2094가구 대단지, 59㎡ 501가구 임대공급 12일 우선공급, 16일 일반공급 접수

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대엔지니어링은 ‘힐스테이트 오송역퍼스트’가 9일 견본주택을 열고 임차인 모집을 시작한다고 8일 밝혔다.

오송역현대지역주택조합이 민간임대 형식으로 공급하는 ‘힐스테이트 오송역퍼스트’는 지하 2층~지상 25층, 총 2094가구 대단지로 조성된다. 이번 공급분은 4베이(bay) 3룸의 판상형 구조를 갖춘 59㎡(이하 전용면적) 501가구가 대상이다.

공식 홈페이지에서 우선공급 형태로 전체 물량의 60%(301가구)를 공급하고, 한국부동산원 청약홈을 통해 40%(200가구)를 일반공급 한다. 동호추첨 방식은 무작위 전산 시스템을 활용해 100% 추첨제다.

청약 일정은 12일 우선공급 접수, 13일 우선공급 당첨자발표, 16일 일반공급 접수, 21일 일반공급 당첨자 발표 순이다. 당첨자 계약은 25~29일까지 5일간 진행된다.

청약조건은 임차인 모집공고일 기준 대한민국 국적의 청주시에 거주하는 만 19세 이상이면 주택소유 여부와 관계없이 누구나 신청할 수 있다. 신혼부부, 오송역현대지역주택조합 조합원, 청주시 거주자 등 공급유형에 따라 청약 자격 및 유의사항이 상이하며, 자세한 사항은 청약 공고문을 통해 확인 가능하다.

‘힐스테이트 오송역퍼스트’는 주택도시보증공사(HUG) 보증 가입이 의무화된 민간임대 아파트로 공급되어 보증금 미반환 우려가 없다. 최대 10년 동안 안정적으로 거주할 수 있고, 임대료 상승률도 연 5% 이내로 제한돼 주거 비용 부담을 덜었다. 취득세, 재산세 등 세금 부담도 없다.

단지 도보권에 위치한 KTX·SRT 오송역을 이용하면 서울 수서까지 40분대로 이동이 가능하다. 청주IC와 서세종IC를 통해 경부고속도로와 중부고속도로 진입도 편리하다.

오송역 일대 중심상업지구가 들어서 있고, 2800㎡ 규모 오송국민체육센터와 총 220병상 규모의 지역 대표 종합병원인 ‘베스티안 병원(오송)’이 위치해 있다. 단지 바로 앞 오송초등학교와 오송병설유치원이 위치해 있어 도보 통학이 가능하며, 단지 내 어린이집도 조성 예정이다.

오송제3생명과학단지(예정), 오송철도클러스터산업단지(예정) 등 개발 호재가 집중된 오송역세권지구에 위치해 미래가치가 높고, 인근 산업단지로의 출퇴근도 용이하다. 지상에 차가 없는 공원형 단지로 설계했으며 순환 산책로, 커뮤니티 광장, H아이숲(실내놀이공간), 피트니스센터 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다.

‘힐스테이트 오송역퍼스트’의 견본주택은 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 일대에 위치해 있다. 입주는 2027년 2월 예정이다.