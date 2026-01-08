- 반려동물의 순간을 순금에 담다..골든리트리버, 푸들, 시츄, 셰퍼드, 치와와 5종 구성

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈)는 천사의 재능 시리즈 여섯 번째로 반려동물을 주제로 한 ‘골든 파우(Golden Paw) 카드형 골드 5종’을 출시했다.

조폐공사는 지난 2019년부터 서번트 증후군 아티스트의 고용 및 교육을 담당하고 있는 ㈜키뮤와 협약을 맺고 ‘천사의 재능 시리즈’ 사업을 이어오고 있다. 서번트 증후군(Savant syndrome)은 자폐증이나 지적장애를 가진 사람이 암산, 음악, 미술 등 특정 분야에서 천재적인 재능을 발휘하는 현상을 뜻한다.

‘Golden Paw’는 사랑하는 반려동물과의 소중한 순간을 변하지 않는 가치인 순금으로 간직할 수 있도록 기획된 카드형 골드 제품이다. 반려동물의 따뜻한 시선과 찰나의 표정을 섬세하게 담아, 일상의 기억을 특별한 소장품으로 완성했다.

카드 앞면에는 골든리트리버, 푸들, 시츄, 셰퍼드, 치와와의 등 5종 반려견의 특징을 살린 디자인을 적용했다. 반려동물의 발바닥을 형상화한 디자인과 ‘FINE GOLD’, ‘999.9’, 중량, ‘KOMSCO’ 문자와 홀마크를 담아 아기자기한 감성과 공신력을 동시에 담았다. 뒷면에는 보는 각도에 따라 문자나 숫자가 바뀌는 잠상(Au↔9999) 기술을 적용했다.

‘Golden Paw 카드형 골드 5종’은 중량 1g으로 출시되며, 국내유일 KRX 금시장 품질인증기관인 조폐공사가 순도 99.99%를 보증한다. 카드형 패키지는 골든리트리버, 푸들, 시츄, 셰퍼드, 치와와로 분류했다.

제품은 오는 29일부터 조폐공사 쇼핑몰, 화폐제품 판매관(6호선 광흥창역 5번출구), 풍산화동양행, Hmall, 더현대닷컴, 롯데온, 롯데백화점몰 등에서 구매할 수 있다.

조폐공사는 ‘Golden Paw 카드형 골드’ 판매를 통해 발생한 판매 수익금의 일부를 서번트 증후군 아티스트의 자립 및 채용 재원으로도 활용할 예정이다.

성창훈 사장은 “천사의 재능 시리즈를 지속적으로 확장해 사회적 가치 실현에 앞장서겠다”며 “앞으로도 국민과 함께 지속 가능한 미래를 만들어 가겠다”고 말했다.