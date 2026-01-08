[헤럴드경제=이원율 기자]미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 군사작정 중 베네수엘라에서 민간인 포함 100명이 사망했다고 현지 정부가 공식 발표했다.

7일(현지시간) 타스통신과 로이터통신 등 보도에 따르면 디오스다도 카베요 베네수엘라 내무장관은 이날 국영TV에서 “이는 기만적인(treacherous) 공격이었다”며 “현 시점까지 100명이 사망했다”고 주장했다.

그는 희생자 중 민간인도 포함돼있다고 밝혔다.

다만 정확한 민간인 사망자 수는 공개하지 않았다.

베네수엘라 정부가 직접 미국 군사작전 피해 규모를 밝힌 건 이번이 처음이다.

앞서 베네수엘라 군 당국은 사망한 군인 23명의 이름을 게시했다. 쿠바 정부도 32명의 군·정보원 인력이 베네수엘라에서 살해당했다고 집계했다.

베네수엘라 당국자에 따르면 마두로 대통령의 경호대 상당수도 사살된 것으로 전해진다.

미군에는 사망자가 없고, 부상자만 7명이 있는 것으로 알려졌다.

카베요 내무장관은 마두로 대통령 부부가 체포 과정에서 다친 사실도 거론했다.

그는 미군의 급습 과정에서 마두로 대통령은 다리를 다쳤고 영부인 실리아 플로레스는 머리에 상처를 입었다고 설명했다.

앞서서는 미국 NBC방송 또한 마두로 부부도 미군에 체포되는 과정 중 다쳤다고 전했다.

관저 단지에 단행된 미군 특수부대 델타포스의 급습 뒤 멍이나 출혈 같은 증세를 보였다는 것이다.

다만 미국 당국자와 소식통은 마두로 부부가 델타포스 요원들과 접촉하기 전부터 이미 다친 상태였다고 전했다.

이들은 마두로 대통령과 영부인이 단지 내 대피 공간에 있는 문이나 벽에 부딪힌 게 확실하다고 주장했다.

마두로 대통령 부부는 미국 뉴욕의 군기지로 끌려가던 중 항공기 내에서 일차적으로 건강검진을 받은 것으로 알려졌다.

이들은 지난 5일 뉴욕에 있는 연방법원에 출석해 마약밀수 공모 혐의에 대해 무죄를 주장했다.

당시 마두로 대통령은 다리를 절었다. 플로레스는 얼굴에 멍 같은 타박상이 목격됐다.

마두로 대통령의 변호인은 마두로 대통령 건강에 일반적 문제가 있어 치료가 필요하다는 입장을 밝혔다.

플로레스의 변호인 또한 플로레스가 갈비뼈 골절상을 입었을 수 있다며 추가 의료검진을 판사에게 요청했다.