CEO 추천위 최종 후보 선정 무산…후보자 줄사퇴 선임 레이스 원점으로…23일 추천위 다시 열려

[헤럴드경제=박지영 기자] 회계법인 딜로이트안진의 차기 최고경영자(CEO) 선출 절차가 후보들의 잇단 사퇴로 원점에서 다시 시작된다. 7년 만의 ‘리더십 교체’를 앞두고 내부 갈등이 불거지면서 차기 CEO 선정 과정이 안갯속에 빠졌다.

8일 투자은행(IB)업계에 따르면 딜로이트안진은 차기 CEO 최종 후보 선정을 오는 23일 전후로 연기한 것으로 파악된다.

딜로이트안진은 지난달 24일 최종 후보를 결정할 예정이었으나 장수재 회계감사 대표를 제외한 나머지 3인 후보가 모두 사퇴하면서 CEO 선임 추천위원회(추천위) 절차를 1월로 연기했다.

이는 단수 후보를 허용하지 않는 글로벌 딜로이트의 인선 원칙에 따른 것으로 풀이된다.

글로벌 딜로이트는 ‘다수 경쟁’을 거친 뒤 1명을 최종 후보로 선출하는 것을 원칙으로 하고, 안진 내부 규정 또한 복수의 후보가 출마 레이스를 완주해야 CEO 선임 추천위원회가 최종 투표를 진행할 수 있는 것으로 전해진다.

이번 딜로이트안진 CEO 선임 레이스은 ▷장수재 회계감사 대표 ▷권지원 세무자문 대표 ▷서정욱 감사그룹장 겸 일본 서비스 리더 ▷길기완 경영자문(M&A·전략) 대표 등 4파전 구도로 출발했다. 그러나 길 대표가 먼저 출마 의사를 접은 데 이어, 최근 권 대표와 서 그룹장까지 잇달아 사퇴하면서 선임 구도가 급변했다.

후보 사퇴 배경을 두고는 여러 해석이 엇갈린다. 업계 일각에서는 현 경영진과의 관계 및 선임 과정에서의 불공정 논란 등이 복합적으로 작용했을 것이란 관측이 제기된다. 특히 현 CEO인 홍종성 한국딜로이트그룹 총괄대표의 영향력이 인선 과정에 작용했다는 의혹이 제기되면서 일부 후보들이 강한 불쾌감을 표출하며 사퇴에 이르렀다는 목소리도 심심찮게 들린다.

이번 사태로 차기 CEO가 누가 되느냐를 넘어 선임 이후 조직 안정화와 내부 봉합이 핵심 과제로 떠올랐다는 평가가 나온다. 선출 과정에서 벌어진 조직 갈등을 봉합하는 과제가 남았다는 진단이다. 딜로이트안진의 대표 임기는 4년이며 1회 연임 시 최장 8년까지 재임할 수 있다.

재무자문본부장을 지냈던 홍 총괄대표는 지난 2019년 딜로이트안진 CEO로 선출됐다. 2022년 연임에 성공해 오는 5월 임기 만료를 앞두고 있다.

한 회계법인 파트너는 “대표 선출이 지연되면서 내부 피로도가 누적되었을 것으로 보인다”며 “감사 출신 CEO가 나오느냐, 혹은 비감사 출신이 선출되느냐에 따라 향후 전략과 자원 배분 방향도 달라질 수 있어 업계에서도 예의주시하고 있다”고 말했다.

선임 절차가 재가동되면서 새로운 후보들의 등판 가능성도 거론된다. 다만 일각에서는 형식적인 후보만 추가되는 것과 마찬가지라는 시각도 존재한다.

또 다른 회계법인 관계자는 “홍 대표가 공식석상에서 장 대표를 살뜰하게 챙기는 모습이 자주 목격됐다”며 “새로운 후보를 세워도 사실상 ‘들러리’ 처지나 다름없을 것”이라고 말했다.

한편 딜로이트안진의 CEO 선임은 ‘추천위 구성 → 추천위의 최종 후보 선정 → 파트너 총회 승인’을 거쳐 이뤄진다. 파트너들 중 일부가 추천위로 뽑혀 전체 구성원 의견을 수렴한 뒤, 출마 후보자 중 1명을 최종 후보로 압축한다. 이후 의결권을 가진 파트너들이 참석한 총회에서 대표가 확정된다.