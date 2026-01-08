[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 조세호의 방송 복귀 소식과 함께, 과거 ‘조폭 친분 의혹’을 제기했던 폭로자가 다시 입장을 밝혔다.

폭로자 A씨는 지난 7일 자신의 SNS를 통해 “조세호가 모든 방송에서 하차하고 반성하는 모습을 보였을 때, 저는 더 이상 폭로하지 않았다. 그런데 3주 후 복귀 소식을 듣고 너무 화가 났다”고 밝혔다.

A씨는 조세호의 지인으로 거론돼 왔던 B씨(A씨가 ‘조폭’으로 지목한 인물)와 관련해 “고소를 운운하던 사람이 해외로 도피했다는 이야기를 들었다”며 “고소한다고 한 사람이 왜 도피했을까?”라고 말했다.

이어 “그 시점 이후 조세호의 복귀가 빠르게 진행됐다”며 “이 모든 흐름이 과연 우연인지, 아니면 사전에 조율된 결과인지 여러분들은 어떻게 생각하냐”고 의문을 제기했다.

또한 A씨는 “하차 이후 대형 로펌을 통한 법률 검토가 이뤄졌을 가능성도 있다”며 “개인적으로 조세호 씨를 싫어하는 건 아니다. 하지만 유명인이 사회적으로 문제가 될 수 있는 인물과 계속 관계를 유지하며 호형호제하는 모습은 도덕적으로 좀 아닌 것 같다. 그 부분이 명확히 정리되지 않은 상태에서 복귀하는 모습은 도덕적 비판을 피하기 어렵다”고 지적했다.

이어 “조세호는 모든 방송에서 하차했다. 일반적으로 본인에게 전혀 문제가 없다면 이처럼 전면 하차까지 이어지는 경우는 흔치 않다. 3년 동안 자숙하라는 말이 아니다. B 씨가 처벌을 받게 된다면 그때는 방송 복귀 여부에 신경 쓰지 않겠다”며 “하지만 지금의 복귀는 옳지 않다고 생각한다. 본인이 가장 잘 알고 있을 것이다. 정말 하늘을 우러러 한 점 부끄러움이 없는지 돌아봐야 한다”고 목소리를 높였다.

A씨는 지난 6일에도 자신의 SNS에 “조세호씨가 복귀한다고요? 최씨가 해외로 잠적해 수사가 어려워지니 갑자기 복귀하는 거냐”면서 “복귀하시라. 그럼 나도 최씨 집에서 (조세호가) 아내와 함께 찍은 영상을 공개하겠다”고 경고했다.

앞서 조세호는 불법도박 사이트 등을 운영하는 조직폭력배와 친분이 있다는 의혹에 휩싸였다.

당시 폭로자 A씨는 “지인이라는 핑계로 고가 선물을 받으면서 조직폭력배 일원이 운영하는 프랜차이즈 홍보를 해주고 있다”라고 주장하며 사진 등을 공개했다.

조세호는 “단순 지인”이라고 선을 그었지만 방송활동을 중단했다.

하지만 방송 중단 3주 만인 지난해 12월 31일 넷플릭스 예능 ‘도라이버’의 새 시리즈 합류 소식이 전해졌다.

‘도라이버’ 측은 “조세호 씨 또한 지난 시즌에 이어 다음 시즌도 역시 ‘도라이버’와 함께할 예정이다. 많은 관심과 애정 부탁드린다”라고 했다.