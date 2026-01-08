자연 담은 빛 활용, 컬러테라피 도입 성수4 등 정비사업에 순차 적용 검토

대우건설의 하이엔드 주거 브랜드 ‘써밋(SUMMIT)’이 커뮤니티 공간 전반에 적용 가능한 조명 디자인 기준을 수립했다.

8일 대우건설에 따르면 이번에 수립한 조명 디자인 기준의 핵심 개념은 ‘깊이 있는 빛(Noble Glow)’이다. 자연에서 느낄 수 있는 부드러운 빛의 인상을 현대적인 주거 공간에 적용해 편안하면서도 고급스러운 분위기를 완성하는 데 중점을 뒀다.

조명 디자인은 스카이라운지, 게스트하우스, 수영장, 피트니스, 사우나, 라이브러리 등 단지 내 주요 커뮤니티 공간 전반을 대상으로 한다. 공간의 성격과 이용 목적을 분석해 조명을 공간의 성격을 규정하는 핵심 디자인 요소로 설정했다. 조도, 색온도, 눈부심 제어 방식, 조명 배치 및 연출 기법까지 정리해 공간별 개성을 살리면서도 단지 전체에서 일관된 프리미엄 브랜드로서 정체성을 유지할 수 있도록 했다.

특히 자연의 색과 움직임을 조명 연출에 적극적으로 반영했다. 스카이라운지에 적용된 ‘미디어파사드’는 다양한 하늘의 모습을 담은 미디어콘텐츠로 낮과 밤, 계절의 변화가 빛을 통해 공간에 자연스럽게 스며들도록 했다. 컬러테라피(Color Therapy) 개념도 적극 도입했다. 공간별 특성에 맞는 색온도와 컬러 연출을 통해 심리적 안정, 긴장 완화, 활력 증진 등 다양한 효과를 유도한다. 예를 들어 사우나와 수공간에는 컬러테라피 조명을 적용해 휴식과 치유 효과를 높였으며, 피트니스와 그룹운동(GX)·필라테스 공간에는 활동성을 높이는 컬러 연출을 통해 운동 효율 향상을 도모했다.

대우건설 관계자는 “이번 커뮤니티 조명 디자인 가이드라인은 프리미엄 주거 브랜드로서 써밋이 추구해온 공간 철학과 라이프스타일 가치를 빛으로 구체화한 결과물”이라며 “조명을 통해 공간의 품격을 높이고, 입주민이 일상 속에서 차별화된 주거 경험을 체감할 수 있도록 지속적인 디자인 혁신을 이어갈 것”이라는 의지를 다졌다.

이어 “성수 4지구, 여의도 시범아파트 등 하이엔드 설계가 적용될 서울 주요 도시정비사업에 적극적으로 도입을 검토할 계획”이라고 밝혔다.

대우건설은 지난 2025년 7월 향·음악·미디어아트 시리즈인 ‘센스 오브 써밋(SENSE OF SUMMIT)’ 시리즈 공개를 시작으로 써밋 브랜드를 전면적으로 리뉴얼하며 하이엔드 시장에서 독보적인 브랜드 경쟁력을 확보하고 있다. 서정은 기자