박지원 부회장 동행 AI 동향 살펴 현지서 글로벌 공채 면접도 진행

박정원 두산그룹 회장이 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’ 현장에서 “두산의 맞춤형 에너지 설루션으로 인공지능(AI) 에너지 시장을 선도하겠다”고 밝혔다. 이번 CES에서 두산은 대형가스터빈, 소형모듈원전(SMR) 등 AI 시대 차세대 에너지원과 피지컬 AI 설루션 등을 선보였다.

7일(현지시간) 박 회장은 박지원 그룹 부회장, 정연인 두산에너빌리티 부회장, 스캇박 두산밥캣 부회장 등 경영진과 CES 현장을 찾아 이같이 말했다. 이날 박 회장은 두산 부스를 살펴본 뒤 “AI 시대를 맞아 데이터센터를 중심으로 전력 수요가 크게 늘어날 것이고, 고객 여건에 따라 에너지 수급 방식도 다양해질 것으로 예상된다”며 “각각의 니즈에 대응할 수 있는 에너지 설루션을 갖추고 있는 만큼 맞춤형 전략으로 에너지 시장을 리드해 나갈 것”이라고 강조했다.

이번 CES에서 두산은 ‘Powered by Doosan’을 테마로 전시를 마련했다. 부스 정중앙에는 지난해 미국 빅테크 기업과 5기 공급 계약을 맺은 380메가와트(MW)급 발전용 대형 가스터빈 모형을 전시했다. 대규모 전력을 365일 멈춤 없이 가동할 수 있는 대형 가스터빈은 AI 데이터센터에 가장 적합한 에너지원으로 꼽힌다.

모듈형 설계로 맞춤형 전력 공급이 가능한 SMR 모형도 선보였다. 이와 함께 수소연료전지 제품 역시 모둘형 설계로 어디든 설치가 가능해 데이터센터 주전력과 보조전력으로 모두 활용할 수 있다는 점을 강조했다.

두산밥캣과 두산로보틱스는 ‘피지컬 AI’ 기술을 함께 강조했다. 두산로보틱스는 이번 CES에서 AI 부문과 로봇공학 부문에서 동시에 혁신상을 수상한 AI 작업 수행 로봇 ‘스캔앤고(Scan&Go)’를 선보였다.

두산밥캣은 현장 작업자를 지원하는 음성 기반 AI 기술 ‘잡사이트 컴패니언(Jobsite Companion)’, 정비 효율을 높이는 ‘밥캣 서비스 AI’ 등 피지컬 AI 구현 핵심 소프트웨어 기술을 소개했다.

이날 박 회장은 CES에 맞춰 현지에서 진행된 글로벌 공개채용에도 직접 참여했다. 두산이 처음으로 실시한 해외 현지 공개채용에는 미국 최상위 공과대 석·박사급 인재가 대거 지원했다. 최종면접에 참여한 박 회장은 “이번 채용을 시작으로, 지금 시대에 두산이 필요로 하는 역량과 열정을 지닌 인재를 지속적으로 확보해야 한다”고 강조했다.

두산은 미국 대학 유학생 채용을 목표로 지난해 9월부터 메사추세츠공대(MIT), 스탠퍼드대, UC버클리, 퍼듀대, 조지아공대 등 미국 전역 유수 공과대학 10곳 이상을 돌며 채용설명회를 열었다. 모집 분야는 AI를 비롯해 가스터빈, 원자력, 로보틱스 등 연구·개발(R&D) 직무다.

두산 관계자는 “이번 CES는 두산의 차별화된 에너지·AI 기술력을 알리는 동시에, 이를 이끌어갈 미래 인재를 확보하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 글로벌 공개채용을 계속해서 기술 혁신을 이끌 인재풀을 넓혀갈 것”이라고 말했다. 박혜원 기자