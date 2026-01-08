[헤럴드경제=최원혁 기자] 일본의 한 고등학교에서 남학생이 동급생을 무차별 폭행하고, 주변 학생들이 이를 격투기 경기처럼 환호하는 영상이 온라인에 확산해 파문이 일고 있다. 현지 교육 당국과 경찰은 즉각적인 대응에 나섰다.

7일 아사히신문과 FNN 등에 따르면 지난 4일 엑스(X·옛 트위터) 등 SNS에 9초 분량의 동영상이 게시됐다.

해당 영상은 학교 화장실에서 촬영된 것으로 추정되며 교복을 입은 남학생 A군이 또 다른 남학생 B군을 폭행하는 장면이 담겼다.

무리 중 한 학생이 격투기 경기 시작을 알리듯 구호를 외치며 빗자루를 들어 올리자 A군이 B군을 무차별적으로 가격하기 시작했다. 현장에 있던 또래 남학생들은 폭행이 이어지는 동안 웃음을 터트리거나 환호하는 모습을 보였다.

영상이 급속도로 퍼지면서 일본 사회에서 논란이 일었다. 현지 누리꾼들은 “학교 폭력 영상을 찍고 SNS에 올리다니 기가 막히다”, “저항 없이 맞는 피해자가 안쓰럽다”, “옆에서 부추기고 환호하는 학생도 처벌해야 한다” 등의 반응을 보였다.

논란이 확산하자 온라인상에서는 가해자로 지목된 A군의 이름과 학교명, 사진 등 신상 정보가 빠르게 유포되기도 했다.

사건을 인지한 도치기현 경찰은 조사 결과 해당 영상이 지난 12월 촬영된 것으로 파악했다. 경찰은 현재 영상에 등장하는 학생들을 상대로 수사를 진행 중이며 A군은 경찰 조사에서 자신의 잘못을 인정한 것으로 전해졌다.

학교 측 역시 영상 속 인물들이 본교 재학생임을 시인했다. 학교 관계자는 현재 겨울방학 기간인 점을 고려해 개학 후 전교생을 대상으로 학교 폭력 실태 조사를 진행할 방침이라고 설명했다.

후쿠다 도미이치 도치기현 지사도 기자회견에서 “영상을 보고 할 말을 잃었다”며 “약한 학생을 대상으로 한 왕따와 폭력은 반드시 근절돼야 한다”고 말하고 교육 당국에 신속한 진상조사와 결과 공개를 지시했다.