[헤럴드경제=이원율 기자]니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미군에 전격 체포된 후 베네수엘라 내부 통제와 탄압은 외려 더 격화했다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 7일(현지시간) 전했다.

NYT는 현지 소식통을 인용해 베네수엘라 내 감시·탄압기구가 여전히 작동되고 있고, 마두로 대통령 체포를 환영하는 시민을 색출하기 위한 ‘백색 테러’ 수준의 검열이 이어지고 있다고 보도했다.

이에 따르면 베네수엘라 보안군은 지난 3일 마두로 대통령 압송 후 도심 곳곳에 검문소를 두고 대중교통 버스에 난입해 승객들의 휴대전화를 무작위로 살펴보고 있다.

현지 인권단체 ‘휴먼 칼레이도스코프’의 가브리엘라 부아다 대표는 “부안군이 시민 휴대전화를 빼앗아 왓츠앱 메신저를 열고 ‘침공’, ‘마두로’, ‘트럼프’와 같은 키워드를 검색하고 있다”며 “채팅창에서 마두로의 체포를 축하하거나 반기는 내용이 나오면 즉시 연행한다”고 주장했다.

서부 술리아주에서는 56세 채소 상인이 마두로 대통령 체포 소식을 듣고 “이제 감옥에서 춤이나 춰라”고 환호했다가 이틀 뒤 경찰에 체포된 것으로 알려졌다.

그의 아내는 남편 석방을 위해 경찰에 1000달러(약 145만원)와 과일, 채소 꾸러미를 뇌물로 바친 것으로 전해졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 베네수엘라를 운영하게 될 것이라고 밝혔지만, 현재 베네수엘라 실권은 마두로 정권의 부통령이었던 델시 로드리게스 대통령 권한대행이 쥐고 있다.

로드리게스 권한대행은 공개적으로는 미국 급습을 비난하고 마두로 대통령 석방을 요구하고 있지만, 물밑에서는 미국 요구에 순응하는 태도를 보이는 것으로 전해졌다.

한편 로드리게스 권한대행은 최근 마두로 대통령 신변 보호에 실패한 대통령 경호실장을 해임하고 전직 정보국장 출신을 새 실장에 앉혔다.

지난 3일 야음을 틈탄 미국의 ‘마두로 부부 신병 확보’ 군사 작전과 관련, 당시 대통령 경호실장이었던 하비에르 마르카노 타바타는 임무 실패 책임을 지고 자리에서 물러나는 형국이다.

현지에서는 타바타 전 실장에 대한 체포 명령설까지 나오는 것으로 알려졌다.

TV베네비시온은 타바타 당국자를 인용, ‘타바타가 직무를 태만히 했을 뿐 아니라 주권을 최고 입찰자(미국을 지칭)에게 팔아넘겼다’는 비난성 보도를 했다고 라디오관타나모를 비롯한 현지 매체가 전하기도 했다.