[헤럴드경제=김진 기자] 롯데백화점은 2026년 설 명절을 앞두고 사전 예약 선물 판매를 시작한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 9일부터 25일까지 롯데백화점 전 점포에서 진행된다. 축산·수산·청과·그로서리 등 약 170여개 품목에 최대 70%의 할인 혜택이 제공된다.

이번에는 한우 소포장 선물세트 물량을 지난 설 대비 약 25% 늘렸다. 등심·채끝·부채살 등 다양한 부위를 담은 혼합 한우 기프트 물량도 20% 확대했다. 지난 설 인기 상품인 ‘한우&트러플 오마카세 기프트(24만원)’ 물량도 20% 늘렸다.

겨울 제철 과일인 한라봉·레드향·천혜향을 담은 ‘실속 제주 3종 세트(7만6000원)’, 사과·배·샤인머스캣을 구성한 ‘레피세리 사과·배·샤인(14만5000원)’, 만감류와 망고로 구성한 ‘엘프리미에 프레스티지 컬렉션 No.2(16만원)’도 준비됐다. ‘사과·배·견과 혼합 1호(14만원)’도 새롭게 선보인다.

수산 선물 세트로는 영광에서 가공·건조한 굴비를 개별 포장한 ‘레피세리 영광굴비 산(22만4000원)’을 선보인다. 제주산 은갈치와 고등어를 함께 구성한 선물세트도 20% 할인가에 판매한다. 곱창김을 고급화한 ‘레피세리 곱창돌김 1호’와 어포류 선물세트 2종도 올해 설 처음으로 출시한다.

주류 선물은 지난해 추석 선물로 인기를 끌었던 ‘배우 김희선 X 발라드 와인 에디션(9만원)’을 10% 할인가에 한정 판매한다.

이 밖에 ‘말레티레냐니 오로 골드 발사믹 세트(13만1000원)’, ‘주세페 주스티 2메달 발사믹 식초&노첼레라 엑스트라 버진 올리브오일(9만6400원)’, ‘벨로타벨로타 드레싱 세트(7만1400원)’ 등도 선보인다. 대치동 유명 반찬가게 ‘맛있는 찬’의 기프트 세트도 30세트 한정으로 10% 할인가에 판매한다.

9일부터 2월 17일까지는 ‘설 마중 선물 세트 기획전’을 진행한다. 최대 10% 할인 쿠폰 3종과 푸드 전용 최대 5만원 할인 혜택을 제공한다. 기프트 클럽 가입 고객을 대상으로 최대 8% 엘포인트 적립 이벤트도 실시한다.

양성진 롯데백화점 신선식품부문장은 “가장 인기 있는 상품을 중심으로 큐레이션 기능을 강화했다”고 말했다.