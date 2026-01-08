-연간 775억 회 조회수 기록

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]크리에이터 이코노미 허브 기업 순이엔티(대표 박창우) 소속 글로벌 크리에이터 ‘김프로’가 2025년 전 세계 유튜브 채널 가운데 ‘연간 조회수 1위’를 기록했다.

유튜브 채널 분석 사이트 ‘플레이보드’에 따르면, 김프로의 2025년 한 해 총 조회 수는 약 775억 3,314만 회로 집계됐다. 이는 2위 채널 ‘더블데이트’(약 615억 회)를 크게 앞서는 수치이며, 전 세계에서 가장 많은 구독자를 보유한 유튜버 미스터 비스트(약 381억 회)의 연간 조회 수를 2배 이상 웃도는 기록이다.

김프로는 2022년 8월 유튜브 활동을 시작한 이후 약 2년 8개월 만인 2025년 4월 한국 최초로 구독자 1억 명을 돌파했으며, 현재 구독자 수는 약 1억 2,700만 명으로 전 세계 9위를 기록하고 있다.

사촌 남매인 유백합과 함께 밈(meme), 챌린지, 상황극 등 쇼츠 콘텐츠를 중심으로 언어의 장벽을 넘어 전 연령층이 즐길 수 있는 콘텐츠를 선보이며 영어권과 아시아권 시청자들에게 큰 인기를 얻고 있다.

지난 2025년 11월 순이엔티와 전속 계약을 체결한 김프로는 독창적인 캐릭터와 세계관을 구축하며 단순한 크리에이터를 넘어 콘텐츠 프로듀서로서의 역량을 인정받고 있다. 공연 기획자 출신인 김프로는 콘텐츠 기획부터 연출, 편집까지 직접 수행하며 글로벌 크리에이터로 성장했다.

김프로는 “김프로 채널이 처음으로 전 세계 연간 조회수 1위를 달성했다”며 “이 모든 순간은 전적으로 여러분 덕분이다. 2026년에는 더 발전해 꾸준히 좋은 콘텐츠로 보답드리겠다”는 소감을 전했다.

순이엔티 박창우 순이엔티 박창우 대표는 “김프로가 연간 조회수 1위를 달성한 것은 순이엔티 소속 크리에이터로서 뿐만 아니라 한국 크리에이터 산업 전체의 위상을 높인 의미 있는 성과”라며 “순이엔티가 보유한 글로벌 네트워크와 숏폼 콘텐츠 전문성을 결합해 김프로의 IP를 다양한 플랫폼과 비즈니스 영역으로 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이어 “김프로의 독창적인 캐릭터와 세계관을 활용한 음원 제작 및 유통, 캐릭터 굿즈를 중심으로 한 커머스 사업, 김프로 브랜드 PB상품 개발 등 IP 기반 비즈니스를 본격화할 계획”이라며 “최근 APEC 정상회의 준비기획단과 협력한 글로벌 인플루언서 팸투어를 비롯해 김프로와 함께한 프로젝트들이 큰 호응을 얻은 만큼, 글로벌 브랜드 협업, 오프라인 팬미팅, 라이선싱 사업 등 다각적인 IP 확장 전략을 전개해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

한편, 김프로는 지난해 12월 29일 ‘2025 서울콘 에이판 스타 어워즈’에서 글로벌 인플루언서상을 수상했으며, 2025년 10월에는 ‘APEC 2025 KOREA 글로벌 프렌즈 나이트’에서 글로벌 프렌즈로 임명되며 한국 문화 홍보 대사로서의 역할도 수행하고 있다.