국내 최저 보수 금현물 ETF, 순자산 1조607억원 기록 지난해 신규 상장 ETF 중 개인 누적 순매수 5378억원으로 1위 금 최고가 경신 속 안전자산·인플레이션 헤지 수요 유입

[헤럴드경제=김유진 기자] 미래에셋자산운용은 ‘TIGER KRX금현물 상장지수펀드(ETF)’의 순자산총액이 1조원을 돌파했다고 8일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 7일 종가 기준 TIGER KRX금현물 ETF의 순자산은 1조607억원으로 집계됐다. 금 가격 상승에 따른 투자 수요가 확대되면서 개인 투자자 자금 유입이 이어진 결과다. 해당 ETF는 지난해 개인 누적 순매수 5378억원을 기록하며, 신규 상장 ETF 가운데 개인 순매수 1위를 차지했다.

금 가격은 지난해 사상 최고치를 경신하며 높은 수익률을 기록했다. 글로벌 경기 불확실성이 확대되는 가운데 미국 관세 정책을 둘러싼 불확실성, 기준금리 인하 국면 진입, 미국 연방준비제도(Fed)에 대한 정책 신뢰도 우려 등이 겹치면서 대표적인 안전자산이자 인플레이션 헤지 수단인 금에 대한 투자 수요가 증가했다.

TIGER KRX금현물 ETF는 한국거래소 KRX금시장에 상장된 순도 99.99%의 금 현물을 직접 편입하고, 이를 한국예탁결제원에 보관하는 현물형 ETF다. 총보수는 연 0.15%로 국내 금 ETF 가운데 최저 수준이다. 해외 금 ETF를 편입하는 재간접형 상품과 달리 이중 보수 부담이 없는 구조라는 점도 특징이다.

미래에셋자산운용은 글로벌 ETF 시장에서도 다양한 금 투자 상품을 운용하며 관련 노하우를 축적해 왔다. 호주에 상장된 세계 최초 금 현물 ETF인 ‘Global X Physical Gold’를 비롯해, 커버드콜 전략을 접목한 ‘Global X Gold Yield’, 금 채굴 기업에 투자하는 ‘Global X Gold Producers’ 등 미국·캐나다·인도 등 주요 시장에서 폭넓은 금 ETF 라인업을 보유하고 있다.

김남호 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부장은 “금은 46년 만에 연간 최대 수익률을 기록하는 등 매우 강한 흐름을 보였다”며 “올해 역시 상승 동력이 유효하다고 판단하는 가운데, 안전자산인 금을 활용한 장기 투자를 고려한다면 국내 최저 보수의 TIGER KRX금현물 ETF는 경쟁력 있는 선택지가 될 수 있다”고 말했다.