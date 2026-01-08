그간 중시하지 않았던 중요한 부분 언급 박성혁사장,공세적 글로벌마케팅 의지도

[헤럴드경제=함영훈 기자] 박성혁 신임 한국관광공사은 “관광 관련 기관들과 업계, 학계 모두와 손잡고 관광산업 전체의 상생을 견인하는 중심에 서겠다”고 밝혔다.

그간 문체부와 한국관광공사는 외래객 유치 ‘숫자 목표’를 추구하면서 관광업계와 상생하는 부분에 큰 비중을 두지않았었다.

신진 관광기업 발굴과 육성에는 신경썼지만, 기존 기업들과의 상호작용 부진은 한국관광산업 회복을 더디게 하기도 했다.

박 사장은 7일 취임식에서 “외래관광객 3000만 명 달성이라는 국가적 사명과 대한민국 관광산업의 미래를 위해 최선을 다할 것”이라고도 말했다. 그는 제일기획 글로벌부문장(부사장) 출신, 마케팅 전문가이다.

외래관광객 3000만명 조기 달성을 위한 중점 추진 과제로 ▷방한시장 전략적 세분화 마케팅 ▷관광객 여행편의를 높이는 인공지능(AI) 기반 디지털마케팅 플랫폼 구축 ▷국내의 매력적인 관광자원 발굴 및 상품화 ▷관광업계와 유관 기관과의 상생 네트워크 강화 등을 제시했다.

아울러 관광공사 임직원에게는 ▷실질적 성과를 추구하는 성과형 조직문화 ▷서로 배려하고 화합하는 조직문화 ▷효율적인 업무문화 정착 등을 당부했다.