14일부터 27일까지 ‘데이비드 린치 이펙트’ ‘이레이저 헤드’·‘엘리펀트 맨’ 등 대표작 7편

[헤럴드경제=손미정 기자] CGV가 고(故) 데이비드 린치 감독의 1주기를 맞아 그의 영화 세계를 조명하는 감독전 ‘데이비드 린치 이펙트(DAVID LYNCH EFFECT)’를 오는 14일부터 27일까지 CGV 아트하우스에서 개최한다.

이번 감독전에서는 데이비드 린치 감독의 장편데 데뷔작 ‘이레이저 헤드’(1977), 멀티플렉스 최초로 선보이는 4K 디지털 리마스터링 버전의 ‘엘리펀트 맨’(1980) 등 그의 대표작 7편이 상영된다.

인기 TV 시리즈 ‘트윈 픽스’ 세계관을 확장한 프리퀄 영화 ‘트윈 픽스’(1992), 마릴린 맨슨과 데이비드 보위 등 유명 뮤지션이 참여한 OST로 화제를 모은 ‘로스트 하이웨이’(1997), 실화를 바탕으로 한 로드 무비 ‘스트레이트 스토리’(1999)도 만나볼 수 있다.

칸 영화제 감독상을 수상의 ‘멀홀랜드 드라이브’(2001), 데이비드 린치 감독의 마지막 장편 극영화인 미스터리 스릴러 ‘인 랜드 엠파이어’(2006)도 관객들을 기다린다.

CGV는 이번 감독전 관람 고객을 대상으로 각 작품별 A3 포스터를 선착순으로 증정하는 이벤트도 진행한다. 예매 및 이벤트 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 어플리케이션과 홈페이지를 통해 추후 확인 가능하다.

전정현 CGV 콘텐츠운영팀장은 “데이비드 린치 감독은 현실과 초현실을 넘나드는 독보적인 감각으로 자신만의 영화 세계를 구축해온 감독으로 영화 팬들의 큰 사랑을 받아왔다”며 “1주기를 기리며 마련한 이번 감독전은 그의 작품 세계를 초기작부터 살펴볼 수 있는 기회로 극장에서 ‘Lynchian(린치적인 감각)’에 온전히 빠져보길 바란다”고 말했다.