[헤럴드경제=이원율 기자]일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 최근 자율주행 기술을 공개한 엔비디아에 견제구를 날려 눈길을 끈다.

7일(현지시간) 머스크의 엑스(X·옛 트위터) 페이지를 보면, 그는 전날 엔비디아의 자율주행 플랫폼 ‘알파마요’에 대한 게시물에 답글로 “자율주행이 어느 정도 작동하기 시작하는 시점부터 인간보다 훨씬 안전한 수준에 이르기까지는 몇 년이 걸린다”고 단언했다.

그는 “기존의 자동차 회사들은 몇 년이 지나도 (테슬라처럼)카메라와 AI컴퓨터를 차량에 대규모로 설계하지 못할 것”이라며 “테슬라에 경쟁 압박은 5~6년 후에나 있을 수 있지만, 아마 더 오래 걸릴 것”이라고 했다.

머스크는 엔비디아의 알파마요 발표 내용을 소개하는 별도 게시물에도 답글로 “그것이 바로 테슬라가 하고 있는 것”이라며 “그들(엔비디아 등)은 99%까지 도달하기는 쉽지만, (기술)분포의 긴 꼬리를 해결하는 일이 엄청나게 어렵다는 점을 곧 깨닫게 될 것”이라고 했다.

앞서 젠슨 황 엔비디아 CEO는 지난 5일 라스베이거스 ‘CES 2026’에서 알파마요를 공개했다.

이 자율주행 시스템은 인간과 비슷하게 주변 상황을 파악하고 추론해 동작할 수 있다고도 했다.

황 CEO는 알파마요가 탑재된 첫 차량인 메르세데스 벤츠 ‘CLA’가 올 1반기 내 미국에서 출시될 것이라고 했다. 2~3분기에는 유럽과 아시아 시장 등에서도 출시될 예정이라고 덧붙였다.

황 CEO는 다음 날인 6일 기자회견에서 “우리가 (인간 개입 없는 자율주행 수준인)레벨 4 단계에 매우 빠르게 진입할 것으로 믿는다”며 기대감도 보였다.

한편 미국은 향후 1~2년 내 운전대 없는 자율주행 차량 운행을 법적으로 허용하는 방안을 추진한다.

마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장은 같은 날 “미국의 최고기술책임자(CTO)를 맡았던 트럼프 1기 행정부 당시 기업들에 완전한 자율주행이 언제쯤 될지 물었더니 3년 뒤라고 했다”며 “오늘날에는 이미 현실로 다가왔다”고 했다.

그는 “운전대 없는 자율주행 차량이 완전히 합법적으로 가능하게 하는 데 필요한 규칙을 내년이나 내후년까지 마련하고자 한다”며 숀 더피 교통부 장관도 이를 지지하고 있다고 했다.