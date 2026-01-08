남구, ‘고용위기 선제대응지역’ 지정 ‘산업위기 선제대응지역’ 지정 추진

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 석유화학산업이 밀집한 울산시 남구 전역이 ‘고용위기 선제대응지역’으로 지정됨에 따라 울산시가 기업활동 및 근로자 고용안정을 위한 지원에 적극적으로 나섰다.

고용노동부는 지난 7일 2026년 제1차 고용정책심의회를 열어 울산 남구를 ‘고용위기 선제대응지역’으로 신규 지정했다.

이번 지정은 화학산업의 세계적 공급 과잉과 내수 부진으로 울산 남구 지역의 주된 산업인 합성고무 및 플라스틱물질 제조업, 기타 화학제품 제조업, 화학섬유 제조업의 고용보험 피보험자 수가 전년 동월 대비 3개월간 지속적으로 감소한 데 따른 것이다. 고용노동부는 고용상황이 악화되지 않도록 선제적 지정으로 고용유지·직업훈련·생계안정 등을 지원한다.

울산시는 지난해 10월 울산석유화학산업 위기대응협의체 회의를 통해 고용노동부 울산지청에 울산 남구 지역에 대한 고용위기 선제대응의 필요성을 공식하는 등 지역의 고용위기 상황을 계속 점검해왔다.

울산시는 이번 고용위기 대응지역 지정으로 오는 2월까지 신청 가능한 고용노동부의 ‘버팀이음 프로젝트’에 고용둔화가 뚜렷한 기업을 대상으로 사업 계획서를 제출할 예정이다. 이와 함께 산업통상부의 ‘산업위기 선제대응지역’ 지정에도 노력할 계획이다.

울산시 관계자는 “남구 전역이 고용위기 선제대응지역으로 지정됨에 따라 유관기관과 적극 협력해 어려움을 겪고 있는 화학산업 등의 기업과 근로자의 고용안정을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.