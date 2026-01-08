7일 광주 도의회 사무소 찾아 지역 발전 논의 8일 남양주 별내 차고지서 첫차 운행 점검

[헤럴드경제=양대근 기자] 경기도지사 출마를 선언한 김병주 더불어민주당 국회의원이 7일 저녁과 8일 새벽, 경기 광주와 남양주를 연이어 방문하며 경기 동부권의 미래 비전과 민생 현안을 두루 살폈다고 밝혔다.

이번 일정은 저녁 시간대에는 지역 발전을 위한 정책을 구상하고, 이튿날 새벽에는 시민들의 삶의 현장을 점검하는 등 시간을 쪼개어 현장 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

김 의원은 먼저 7일 저녁 경기도의회 광주상담소를 찾아 임창휘 경기도의원과 만났다. 두 의원은 광주시의 최대 현안인 중첩 규제 문제와 이를 해결하기 위한 구체적인 방안을 논의했다.

김 의원은 “광주를 비롯한 경기 동부권은 상수원 보호구역 등 과도한 중첩 규제로 발전이 지체되어 왔다”며 “단순한 규제 완화가 아닌, 과학적 조사에 기반한 ‘규제 합리화’를 통해 난개발을 막고 자족 기능을 강화해야 한다”고 강조했다.

또한, 김 의원과 임 도의원은 ▲수원-성남-광주-이천을 잇는 첨단산업(연구·생산) 벨트 조성 ▲경안천과 팔당호를 연계한 친환경 관광 네트워크 구축 등 광주를 자족형 명품 도시로 만들기 위한 정책적 공감대를 형성했다.

어어 김 의원은 8일 새벽 남양주 별내 버스차고지로 이동해 현장 행보를 이어갔다. 동이 트기 전 차고지를 찾은 김 의원은 첫차 운행을 준비하는 운수 종사자들을 격려하고, 배차 간격 등 운영 현황을 점검했다.

김 의원은 기사들의 애로사항을 청취하며, 이른 아침 출근길에 오르는 시민들의 불편함은 없는지 꼼꼼히 살폈다는 후문이다. 그는 “시민의 발이 되어주는 기사님들의 노고 덕분에 경기도의 하루가 시작된다”며 감사를 표하고, “광역교통망 확충과 대중교통 여건 개선을 통해 시민들이 체감할 수 있는 교통 복지를 실현하겠다”고 약속했다.

김 의원은 일정을 마무리하며 “광주의 저녁에 논의한 ‘규제 혁신’과 남양주의 새벽에 마주한 ‘교통 복지’는 저 김병주가 그리는 경기도의 미래와 맞닿아 있다”며 “경기도지사가 되어 낡은 규제는 과감히 걷어내고 꽉 막힌 교통 혈관은 시원하게 뚫겠다. 경기 동부권을 단순한 수도권 외곽이 아닌, 대한민국 성장을 견인하는 핵심 심장부로 다시 뛰게 만들겠다”고 포부를 밝혔다.