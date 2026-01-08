“당심 위주 정당은 선거에서 지는 길 미래로 가는 방향의 당명 개정은 가능“

[헤럴드경제=정석준 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 8일 장동혁 대표의 기자회견에 대해 “윤어게인 절연 없는 계엄의 극복이라는 것은 허상”이라며 “윤어게인의 절연도 반드시 필요하다”고 강조했다.

한 전 대표는 이날 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “이미 많이 늦었지만 그래도 계엄은 극복하는 방향으로 가야 하는 게 맞다”며 이같이 말했다.

그는 “선언보다 더 중요한 것은 실천”이라며 “정책, 인사에서 계엄을 극복하고 윤어게인과 절연하는 것을 실천하고, 그래서 그다음 단계로 민생으로 가야 한다”고 밝혔다.

이어 “아직도 윤어게인, 그리고 계엄을 옹호하는 사람들을 골라서 주요 인사로 기용하고, 입당시키고, 그런 사람들이 또 당을 대표하는 것처럼 행동한다”며 “그런 인사들이 우리 당을 대표하게 하면 국민들께서는 이 당은 윤어게인 당이다 이렇게 인식하실 수밖에 없다”고 덧붙였다.

그러면서 “윤어게인이라든가 계엄을 극복하자는 게 단순한 어떤 도덕적인 명분이 아니라 실용적으로 그래야만 민주당과 싸워 이길 수 있다”며 “그런 윤어게인과 계엄옹호를 상징하고, 그 입장을 유지하는 사람들이 버젓이 당을 대표하는 것처럼 행동하게 되면 그건 어떻게 국민들이 보시기에 극복했다고 보시겠냐”고 반문했다.

강성 우파 유튜버 고성국씨가 입당한 것에 대해서는 “계엄 직전까지 지속적으로 윤 대통령에게 국민의 민심과 다른 방향으로 가도록 조언했던, 영향을 줬던 사람”이라며 “그분이 다시 당으로 들어와서 마치 당에 영향을 끼치는 걸 본다면 다시 윤어게인 하겠다는 거 아니야로 보이지 않겠냐”고 비판했다.

또한, “탄핵을 반대하거나 윤어게인 하거나 과거에 계엄옹호를 했던 사람들하고는 절대 같이 못 간다는 얘기가 아니다”며 “비난하자는 게 아니라 지금이라도 우리가 이걸 극복하며 함께 가야한다”고 말했다.

당심 위주의 정책에 대해서는 부정적으로 평가했다. 한 전 대표는 “민심에서 벗어난 당심만을 위주로 하는 정당을 만들겠다라는 것이라면 선거에서 지는 길”이라며 “민심과 괴리된 당심을 상정한다든가, 청년 중에서도 일부 극단적인 청년만 상정하는 그런 의미라면 그건 안된다”고 밝혔다.

당명 개정에 대해서는 “당이 어떤 입장과 철학을 견지하느냐가 더 중요하다”며 “계엄을 극복하고, 윤어게인을 극복하고, 그리고 미래로 가는 정상적인 방향이고, 상식적인 방향이라면 당명 개정은 할 수 있는 얘기”라고 전했다.