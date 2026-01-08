UL 솔루션즈 주관 ‘ZWTL’ 인증서 골드등급 “폐기물 재활용해 자원 효율적 생산체계 실현 노력”

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아는 오토랜드 화성이 글로벌 안전과학 전문기업 UL 솔루션즈(UL)의 ‘폐기물 매립 제로’ 인증에서 골드 등급을 획득했다고 8일 밝혔다.

UL의 폐기물 매립 제로(ZWTL) 인증은 기업의 자원순환 노력을 평가하는 글로벌 지표로 쓰이고 있다.

폐기물 재활용 비율에 따라 ▷플래티넘(99.5~100%) ▷골드(95~99.5%미만) ▷실버(90∼95%미만) 등 3개 등급으로 구성돼 있다.

기아는 지난해 12월 오토랜드 광주가 2년 연속 플래티넘 등급을 획득한 데 이어 오토랜드 화성에서도 처음으로 골드 등급을 받았다.

이번 인증과 관련, 기아는 “공정상 발생하는 폐기물을 재활용해 자원효율적 생산 체계를 구축하려는 노력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 친환경 경영을 실천하고 자원 순환 체계를 강화하기 위해 노력하겠다”고 말했다.