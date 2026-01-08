쿠첸몰서 11일까지 ‘잡곡 특화 밥솥’ 행사 브레인·그레인 밥솥 등 인기 모델 대거 포함 31일까지 ‘123 밥솥’ 기획전도 연속 진행

[헤럴드경제=홍석희 기자] 프리미엄 주방가전기업 쿠첸이 2026년 병오년 새해를 맞아 건강한 식생활을 제안한다. 쿠첸은 오는 11일까지 자사 공식 온라인몰인 쿠첸몰에서 ‘잡곡 특화 밥솥 기획전’을 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 기획전은 새해 결심으로 건강 관리를 선택하는 소비자 수요를 반영해, 매일 섭취하는 밥을 보다 건강하게 즐길 수 있도록 쿠첸의 잡곡 취사 기술을 적용한 대표 밥솥 제품을 합리적인 가격에 선보이기 위해 마련됐다. 쿠첸은 이와 함께 오는 31일까지 ‘123 밥솥 기획전’도 연속 운영하며 1월 한 달간 프로모션을 이어갈 예정이다.

11일까지 진행되는 ‘잡곡 특화 밥솥 기획전’에서는 쿠첸의 인기 잡곡 밥솥 라인업을 최대 약 45% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 주요 대상 모델은 ‘브레인 밥솥’과 ‘그레인 밥솥’이다.

‘브레인 밥솥’은 조약돌을 모티브로 한 오브제형 디자인과 함께 15가지 쌀·잡곡 알고리즘, 듀얼 프레셔 기능을 갖춰 디자인과 밥맛을 모두 중시하는 소비자층을 겨냥한 제품이다.

‘그레인 밥솥’은 슈퍼곡물밥, 보리잡곡밥, 흑미밥, 기장밥, 귀리밥 등 다양한 잡곡 메뉴와 함께 쿠첸의 ‘121 건강잡곡’ 및 국내 대표 쌀 품종 5종 전용 알고리즘을 탑재해 곡물 본연의 맛과 영양을 살린 취사가 가능하다.

이와 함께 이달 말까지 진행되는 ‘123 밥솥 기획전’에서는 국내 최고 수준인 2.2초고압 기술을 적용한 프리미엄 ‘123 밥솥’을 특별 혜택가로 선보인다. 해당 제품은 취사 온도를 최대 123도까지 끌어올려 혼합잡곡밥(콩 미포함)은 약 19분, 백미쾌속 기준 백미밥은 약 10분 만에 취사가 가능하다.

쿠첸몰 신규 가입 고객에게는 10% 할인 쿠폰과 2000원 적립금이 즉시 제공되며, 기념일 축하 15% 할인 쿠폰, 앱 전용 10% 할인 쿠폰 등 상시 혜택도 함께 운영된다.

쿠첸 관계자는 “병오년 새해를 맞아 건강한 한 해를 시작하려는 소비자에게 실질적인 혜택을 제공하고자 이번 기획전을 준비했다”며 “쿠첸의 잡곡 취사 기술력이 담긴 다양한 밥솥을 통해 각자의 라이프스타일에 맞는 제품을 선택하길 바란다”고 말했다.