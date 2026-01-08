8곳 평균 美 GDP 전망치 0.2%P↑ 韓은 유지…격차도 0.2%P 벌어져

[헤럴드경제=김벼리 기자] 글로벌 주요 IB(투자은행) 8곳이 올해 미국의 실질 GDP(국내총생산) 전망치를 0.2%포인트 높이면서 한미 간 경제성장률 전망 격차도 0.1%포인트에서 0.3%포인트로 벌어졌다. 좀처럼 떨어지지 않고 있는 원/달러 환율에도 ‘경고등’이 커졌다.

8일 국제금융센터에 따르면 지난달 말 주요 IB 8곳이 제시한 올해 미국의 실질 GDP 성장률 전망치는 평균 2.3%였다. 한 달 전보다 0.2%포인트 올랐다.

바클리가 2.1%에서 2.2%, 씨티가 1.9%에서 2.2%, 골드만삭스가 2.5%에서 2.7%, JP모건이 2.0%에서 2.1%, 노무라가 2.4%에서 2.6%, UBS가 1.7%에서 2.1%로 각각 전망치를 상향 조정했다.

한국은행 뉴욕사무소는 최근 보고서에서 “올해 미국 경제는 부진한 고용 여건 등에 따른 소비 둔화에도 투자 확대 지속, 감세 및 금리 인하 효과 등에 힘입어 양호한 성장세를 이어갈 전망”이라고 분석했다. 특히 기업 투자와 관련, “감세로 확보한 투자 여력을 바탕으로 인공지능(AI) 이외 분야에서도 견조한 성장세를 보일 것으로 기대된다”고 강조했다.

같은 기간 한국의 성장 전망에는 큰 변동이 없었다. 주요 IB 8곳은 지난해 11월 말에 이어 12월 말 기준으로도 한국의 올해 경제성장률 전망치를 평균 2.0%로 제시했다. 뱅크오브아메리카(BOA)가 1.6%에서 1.9%, HSBC가 1.7%에서 1.8%로 각각 전망치를 높였지만, 골드만삭스가 2.2%에서 1.9%로 낮추면서 평균치가 제자리걸음을 했다.

IB들의 올해 한미 성장률 전망 격차는 지난해 11월 말 0.1%포인트에서 12월 말 0.3%포인트로 확대됐다.

IB들은 지난해 연간 성장률의 경우 한국을 1.1%, 미국을 2.1%로 각각 전망했다. 지난해(1.0%포인트)보다는 올해(0.3%포인트) 격차가 꽤 줄어들 것으로 예상한 셈이다.

한미 간 성장률 격차를 비롯해 금리차는 최근 이례적인 원화 약세의 근본적인 원인이다. 외국인과 내국인 자본 유출을 자극하기 때문이다. 한미 연간 성장률 역전은 2023년부터, 기준금리 역전은 2022년 7월부터 이어지고 있다.