11월 누적 당기순익 11.4조원 ‘역대 최대’ 2021년 실적 넘어

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 한국은행의 순이익이 역대 최대치를 경신할 것으로 보인다. 높은 원/달러 환율에 늘어난 외화증권 수익이 전체 수익성 개선으로 이어졌다.

8일 한은에 따르면 지난해 11월 말까지 한은의 누적 당기순이익은 약 11조4199억원이었다. 지난 20214년 같은 기간(6조4188억원)보다 5조원 넘게 늘어난 수준이다. 종전 역대 최대였던 2021년 연간 7조8638억원도 넘겼다.

지난해 한은 순이익은 매달 증가해 9월 말 8조5984억원으로 전년도 연간 순이익 규모(7조8189억원)를 넘어섰다. 이후 10월 말 10조5325억원으로 2조원 가까이 늘었고, 11월 중에도 8000억원 넘게 증가했다. 이 추세대로면 12월까지 포함한 지난해 연간 순이익 규모도 역대 최대일 것으로 전망된다.

한은 수지는 주로 외화 유가증권 등 자산 운용에 따른 이자, 매매 손익 등으로 구성된다. 매년 금리와 주가, 환율 등의 영향을 많이 받는다. 지난해 연평균 1420원이 넘는 환율로 한은의 외화 유가증권 수익이 늘면서 순이익이 불어난 것으로 보인다.

지난 2024년에도 한은 순이익은 유가증권 수익 증가 등으로 2021년에 이어 역대 두 번째로 큰 7조8189억원을 기록했다.

한은은 매년 순이익의 30%를 법정적립금으로, 일부를 임의적립금으로 쌓고 나머지는 정부에 세입으로 낸다.