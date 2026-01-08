2주 동안 4만1736건 참여…본인 위한 소원 가장 많아 키워드별 5명 사연 선정…버킷리스트 실현 지원

[헤럴드경제=박혜림 기자] LG유플러스가 ‘Simply. U+’ 브랜드 캠페인 일환으로 진행한 ‘버킷리스트’ 행사가 성황리 마무리됐다.

LG유플러스는 참여 고객이 원하는 소원과 사연을 적으면 LG유플러스가 사연을 읽고 최종 선정한 고객의 소원을 실제로 이뤄주는 이른바 버킷리스트 행사가 2주간 4만여명이 참여하며 성황리에 마무리됐다고 8일 밝혔다.

LG유플러스는 일상 속 의미 있는 변화를 만들어가는 여정을 고객과 함께하겠다는 취지를 담아 이번 이벤트를 기획했다. 최종 선정된 5인의 사연과 소원을 이뤄주는 과정은 LG유플러스 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

지난해 10월말부터 11월까지 2주간 진행된 이번 이벤트에는 총 4만1736건의 소원이 접수됐다.

소원을 분석한 결과, 본인을 위한 소원이 73%로 가장 많았고 가족을 위한 소원 25%, 친구·동료를 위한 소원 1% 순으로 나타났다. 유형별로는 여행·휴식이 49%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 이어 가족·효도(36%), 경험·도전, 건강·자기관리, 재정 순으로 집계됐다. 사연에 담긴 감정 키워드로는 ‘도전’, ‘성취’, ‘보상’이 두드러졌다.

LG유플러스는 접수된 사연 중 ▷아빠의 미소를 되찾아 주고 싶어요 ▷오랜 꿈이었던 제 작품을 전시하고 싶어요 ▷다문화 학생들에게 간식차로 응원해주세요 ▷어머니의 호프집을 연말 분위기로 꾸며주세요 ▷택배 일로 힘든 남편에게 선물을 주고 싶어요 등 5개를 최종 선정했다.

특히 전북 군산의 한 작은 학교 교사는 “우리 학교는 학생 68명 중 70%가 다문화 가정 자녀”라며 “문화시설이나 카페 경험이 부족한 아이들에게 간식차가 큰 응원이 될 것”이라는 사연을 보내 눈길을 끌었다. LG유플러스는 해당 학교에 간식차를 지원해 아이들이 즐거운 시간을 보내는 모습을 영상에 담아 공개했다.

이번 이벤트는 LG유플러스가 ‘Simply. U+’ 브랜드 철학을 바탕으로 선보인 통합 앱 U+one에서 진행됐다. U+one은 MY·스토어·혜택·플러스·AI 검색 탭 등 고객이 복잡함 없이 모든 서비스를 한눈에 이용할 수 있도록 설계됐다. 버킷리스트 이벤트에 대한 상세 콘텐츠는 플러스 탭에서 확인할 수 있다.

김희진 LG유플러스 브랜드마케팅팀장은 “버킷리스트 이벤트는 ‘Simply. U+’가 추구하는 심플함 속에 고객 한 분 한 분의 소중한 이야기를 연결하고 맞춤 가치를 제공한 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 고객의 일상을 더 심플하고 편리하게 만들기 위해 다양한 노력을 지속해 나가겠다”고 말했다.