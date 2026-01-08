[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시장 출마 선언 이후 퇴임을 발표한 문인 광주 북구청장이 8일로 예정됐던 사퇴 결정을 철회했다.

문 구청장은 7일 입장문을 통해 “지방소멸의 위기가 현실로 다가온 가운데 광주·전남 시도통합은 지역의 미래와 직결된 중대한 과제”라며 “지금은 구청장 개인의 거취를 앞세울 시점이 아니라 북구민의 집약된 목소리를 통합 논의 과정에 온전히 담아내야 할 시기라고 판단했다”고 밝혔다.

사퇴 결정 철회에 따라 8일 북구청 광장에서 열릴 예정이던 퇴임식도 함께 연기됐다.

문 구청장은 그동안 시도통합을 위한 과정이라면 개인의 자리나 이해에 연연하지 않겠다는 입장을 밝혀왔지만, 논의가 본격화되는 현 시점에서 구청장 공백이 발생할 경우 북구의 역할이 위축되고 주민 의견이 충분히 반영되지 못할 수 있다는 우려를 고려해 이번 결정을 내렸다고 설명했다.

그는 “개인의 진로나 목적보다 시도통합이라는 공동의 과제에 우선 매진하는 것이 지금 제가 감당해야 할 책임”이라며 “기존에 밝힌 사임 결정을 우선 철회하고, 우리 지역의 생존과 미래가 걸린 행정통합에 전념하기로 했다”고 강조했다.

이어 “북구는 그동안 수많은 위기 속에서도 주민과 함께 길을 만들어 온 공동체”라며 “시도통합 논의 과정에서 북구의 역할과 주민의 목소리가 충실히 반영될 수 있도록 구청장으로서 맡은 책임을 다하겠다”고 덧붙였다.

북구의회는 이날 오후 문 구청장의 입장을 전달받고, 사퇴 예정 철회가 가능한지 여부에 대해 법적 자문에 들어갔다. 현행 지방자치법에 따르면 지방자치단체장은 사퇴 예정일로부터 10일 전 지방의회 의장에게 서면으로 사임 통지서를 제출해야 하며, 문 구청장의 사임 통지서는 지난해 12월 30일 수리된 상태다.

문 구청장 측 관계자는 “시장 선거 출마를 포기하는 것은 아니다”며 “행정통합에 대한 논의가 급물살을 타고 있어 청와대 오찬 논의 내용을 지켜보려고 사퇴 시기를 조정한 것이다”고 말했다.