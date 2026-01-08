[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 대형 기관투자자들의 단독주택 매입을 금지하는 조치를 즉각 추진하겠다고 밝히며, 이를 법으로 명문화해 줄 것을 의회에 촉구했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “사람들은 집에 사는 것이지, 기업에 사는 게 아니다”라며 이 같은 입장을 밝혔다.

그는 “조 바이든과 민주당에 의해 초래된 사상 최고 수준의 인플레이션으로 인해 ‘내 집 마련’이라는 아메리칸드림이 점점 더 많은 사람들, 특히 젊은 미국인들에게 도달하기 어려운 목표가 되고 있다”고 지적했다.

미국의 주택 가격이 가파른 상승률을 보인 배경에 대형 투자회사들의 주택 매입과 전임 조 바이든 행정부 때 시작된 인플레가 영향을 줬다는 주장으로 읽힌다.

미 연방주택금융청(FHFA)에 따르면 미국의 주택 가격은 코로나 팬데믹 기간이 포함된 2020년부터 2025년 사이에 약 55% 상승했다.

트럼프 대통령은 “2주 뒤 다보스 연설에서 추가적인 주택 및 생활비 부담 완화 제안을 포함해 이 주제에 대해 논의할 예정”이라고 밝혔다.

앞서 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 지난달 21일 정부가 미국 주택 구입자들의 재정적 부담을 줄여줄 대책을 마련 중이라면서 “새해 초에 곧 발표할 큰 계획이 있을 것”이라고 예고한 바 있다.

이를 위해 경제 참모들이 “크리스마스 이후 상당 기간을 (트럼프 대통령의 별장인) 마러라고에서 보낼 예정”이라면서 “장관들이 신중하게 검토한 주택 관련 아이디어 목록이 1~2주 안에 대통령에게 제시될 예정”이라고 전하기도 했다.