“러·中, 美없는 나토 안두려워해…노르웨이, 어리석게 노벨상 안줘” 돌연 ‘나토 중시’ 발언…그린란드 병합 논란에 동맹 불만 의식했나

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토)에 대해 “나토가 우리를 돕지 않더라도 미국은 항상 나토를 도울 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “미국이 없는 나토를 러시아와 중국은 전혀 두려워하지 않는다”며 이같이 적었다. 그는 이어 “중국과 러시아가 두려워하고 존중하는 유일한 국가는 ‘DJT(도널드 J 트럼프)’가 재건한 미국”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 또 “우리가 진정으로 그들을 필요로 할 때 나토가 과연 우리를 도와줄지는 의문”이라며 “내가 집권 1기 동안 미군을 재건했고 지금도 그 작업을 계속하고 있는 것은 모두에게 행운”이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 자신의 요구대로 나토 회원국이 국방비를 국내총생산(GDP)의 5%까지 인상하기로 한 것을 거론, “모두가 불가능하다고 말했지만 가능했다. 무엇보다 그들은 모두 내 친구들이기 때문”이라고 말했다.

그는 “내 개입이 없었다면 러시아는 지금 당장 우크라이나 전역을 점령했을 것”이라며 “또한 기억하라. 나는 혼자서 8개의 전쟁을 종식시켰다. 그런데도 나토 회원국인 노르웨이는 어리석게도 나에게 노벨평화상을 주지 않았다”고 ‘뒤끝’을 드러내기도 했다.

그는 그러면서 “하지만 그건 중요하지 않다. 중요한 건 내가 수백만 명의 생명을 구했다는 것”이라고 적었다.

나토에 대해 주로 압박하거나 비판하는 성격의 발언을 많이 해온 트럼프 대통령이 이처럼 ‘나토 중시’ 발언을 한 것이 최근 자신을 포함한 미측 요인들이 나토 회원국인 덴마크의 자치령인 그린란드를 병합할 수 있으며, 무력 사용도 배제하지 않는다는 인식을 드러낸 것과 관련 있을지 주목된다.

그린란드에 대한 트럼프 대통령과 측근들의 발언에 덴마크를 포함한 나토의 유럽 회원국들이 분노하고 있고, 미국 국내 일각에서도 ‘선을 넘었다’는 평가가 나오자 트럼프 대통령이 자신은 나토를 무시하는 입장이 아님을 표명한 것으로 해석할 여지가 있어 보인다.