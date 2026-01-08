美 국무장관, 의회에 ‘안정화→회복→전환’ 베네수 구상 소개 제재로 수출 막힌 베네수 원유, 美가 인수해 시장가격으로 판매 계획 수익 미국이 관리...에너지부 장관 “미국이 무기한 관리” 구상도

[헤럴드경제=도현정 기자]마코 루비오 미국 국무부 장관은 7일(현지시간) 트럼프 행정부가 베네수엘라의 원유를 인수해 시장에 팔고, 그 수익은 베네수엘라 안정화를 위해 사용할 것이라 밝혔다.

루비오 장관은 이날 워싱턴 DC 연방 의회 의사당에서 의원들에게 현안 브리핑을 하기 전 기자들에게 트럼프 행정부가 베네수엘라 정부와 이 같은 내용의 합의를 했다고 설명했다.

베네수엘라는 미국으로부터 제재를 받아, 국제 시장에서 정상적인 석유 수출이 막힌 상태다. 루비오 장관은 베네수엘라가 미국의 수출 봉쇄와 제재 때문에 원유를 수출하지 못하고 쌓아두고 있다고 전했다. 그는 이렇게 쌓인 원유 중 미국이 3000만~5000만 배럴을 인수해 시장에 판매할 것이라 전했다. 그는 “베네수엘라가 (제재 때문에) 받아온 할인가가 아니라 시장에서 시가로 팔 것”이라고 말했다.

원유 판매 수익과 배분은 트럼프 행정부가 통제하면서 베네수엘라 정권이 아닌 국민들을 위해 쓰이게 하겠다는 구상도 전했다.

루비오 장관은 베네수엘라의 원유 수출에 대한 이런 통제가 미국이 베네수엘라를 바꾸기 위해 쓸 수 있는 “가장 강력한 지렛대”라고 말했다.

루비오 장관은 행정부의 대(對)베네수엘라 정책을 안정화, 회복, 전환(stabilization, recovery, transition)에 이르는 3단계로 설명했다.

회복 단계에서는 미국과 서방 기업들이 베네수엘라 시장에서 “공평하게” 사업할 수 있도록 하는 게 목적이다. 야권 인사 사면과 석방, 귀국 등 “화해 절차”도 시작된다.

루비오 장관은 미국이 체포한 니콜라스 마두로 대통령 측 인사들이 이끄는 현 베네수엘라 정부를 “임시 정부당국”으로 지칭하면서, 전환기가 시작되면 “궁극적으로 나라를 변혁하는 것은 베네수엘라 국민에 달려 있다”고 말했다.

캐롤라인 레빗 대변인은 이날 베네수엘라가 넘기기로 합의한 원유가 곧 미국에 도착하기 시작할 것이며 미국 정부가 이미 베네수엘라 원유를 국제시장에 내놓기 시작했다고 말했다. 수익금 배분의 합법성을 보장하기 위해 수익금은 국제적으로 인정하는 은행에서 미국 정부가 통제하는 계좌로 결제하게 된다고 설명했다.

이는 전날 도널드 트럼프 대통령이 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 게시한 내용과도 일치한다. 트럼프 대통령은 “베네수엘라 과도 정부가 제재 대상이었던 고품질 원유 3000만∼5000만 배럴을 미국에 인도할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 “이 원유는 시장 가격으로 판매될 것이며, 판매 대금은 미국 대통령인 나의 통제하에 둬서 베네수엘라 국민과 미국 국민 모두에게 도움이 되도록 사용될 것”이라고 전했다.

미국은 이 같은 방식의 베네수엘라 원유 판매에 대해 기한을 명시하지 않고, 유지하겠다는 입장도 보였다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 크리스 라이트 장관은 이날 플로리다주에서 열린 골드만삭스 행사에서 앞으로 미국이 베네수엘라에서 생산되는 원유를 시장에서 “무기한” 판매할 것이라고 말했다.

NYT는 트럼프 행정부가 베네수엘라 임시정부와 원유판매 방식에 대한 협상이 체결된 것으로 언급했지만, 베네수엘라는 협상이 진행중이라 설명했다고 전했다.