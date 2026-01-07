지멘스·엔비디아 CEO 대담 핵융합로 건설·공장 관리에 도입

독일 기술기업 지멘스가 엔비디아 등과 손잡고 인공지능(AI)을 기반으로 한 가상 모형(디지털트윈) 기술을 HD현대의 조선소와 핵융합로 구축, 펩시코의 공장 관리 등에 적용한다.

롤란트 부시 지멘스 최고경영자(CEO)는 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 베니션 호텔에서 개최한 ‘CES 2026’ 기조연설에서 엔비디아와 함께 디지털 트윈 기술을 내놓는다고 밝혔다.

디지털 트윈은 가상 공간에 현실 세계와 똑같은 물리 법칙 등이 적용되는 ‘쌍둥이’를 만들고, 여기서 수많은 실험을 수행해 최적의 조건을 찾은 다음 이를 현실에 적용하는 기술이다. 이를 통해 위험한 실험을 부담 없이 수행할 수 있고, 비용과 시간도 아낄 수 있다.

지멘스는 이날 공개한 ‘디지털트윈컴포저’ 소프트웨어와 ‘엑셀러레이터’ 등 데이터를 제공하고, 엔비디아는 가상환경 플랫폼인 ‘옴니버스’를 지원한다.

롤랜드 CEO는 이어서 젠슨 황 엔비디아 CEO와의 대담을 가졌다. 이들은 양사 협력으로 만들어지는 디지털 트윈을 적용한 대표적인 사례로 HD현대의 조선소를 꼽았다.

롤랜드 CEO는“HD현대에서 대형 선박을 건조하고 조선소를 건설하는 데 지멘스 기술이 사용되고 있다”고 언급했다. 그러자 황 CEO는 “지금 보이는게 선박 전체에 디지털 트윈 기술을 적용한 것”이라며 “선박 전체의 CAD(캐드)이고, 실제 선박사이즈를 디지털 트윈으로 완벽하게 구현했다”고 말했다.

또 황 CEO는 “엔지니어링의 모든 측면을 설계하고 CAD만이 아니라 컴퓨팅, 전사시스템까지 전부 통합해서 하나의 디지털 트윈 안에 구현하는 것”이라며 “앞으로 선박의 디지털트윈은 가상의 해양 환경에서 실제로 띄워져서 어떻게 작동하는지까지 시뮬레이션되길 기대하고 있다”고 강조했다.

이들은 커먼웰스퓨전시스템스(CFS)가 매사추세츠주에 건설 중인 핵융합로 ‘스파크’(SPARC)에도 디지털 퓨전을 적용할 계획이다. 스파크는 핵융합을 통해 투입한 에너지보다 더 많은 에너지를 얻을 수 있다는 점을 입증하기 위한 실증로다.

밥 뭄가드 CFS CEO는 “이번 협력을 통해 수년 치 실험을 몇 주간의 가상 최적화로 압축할 수 있을 것”이라고 기대했다. 지멘스·엔비디아는 펩시코와도 다년간의 협력 계약을 맺고 디지털트윈을 활용해 공장 시설을 새로 시뮬레이션한다고 밝혔다. 펩시코는 이를 초기 도입한 시설에서 생산성이 20% 늘었고, 자본 지출(CAPEX)은 10∼15% 절감했다고 설명했다.

라스베이거스=김현일 기자