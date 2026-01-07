7일 동작경찰서에 고발장 접수

김병기 더불어민주당 의원이 지난해 12월 30일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 원내대표직 사퇴 의사를 밝히며 회의실을 나서고 있다. 이상섭 기자
[헤럴드경제=김아린·전새날 기자] 김병기 더불어민주당 의원 배우자 이모씨가 과거 동작구의회 측의 업무추진비를 사적 유용했다는 의혹과 관련해 장진영 국민의힘 동작갑 당협위원장이 7일 고발을 접수한다.

장 위원장은 헤럴드경제에 “김 의원과 배우자 이씨를 뇌물·불법 정치자금 혐의 공범으로 이날 서울 동작경찰서에 고발장을 제출할 예정”이라고 밝혔다. 장 위원장은 “이미 사건을 무마한 정황이 있어 이번엔 경찰이 수사를 제대로 해달라는 취지”라고 했다.

이씨는 지난 2022년 동작구의회 업무추진비 법인카드를 사적으로 사용했다는 의혹을 받는다. 김 의원은 해당 사안은 이미 수사기관에서 ‘혐의 없음’으로 종결됐다고 해명한 바 있다. 하지만 경찰은 이씨 관련 동작경찰서에 들어온 고발 사건을 서울경찰청 공공범죄수사대로 넘겨 수사하고 있다.

서울청 공공범죄수사대는 이씨의 업무추진비 유용 의혹 수사를 맡았던 동작경찰서가 사건을 뭉갰다는 의혹에 대해서도 수사에 착수할 예정이다.

김 의원은 지난 2024년 배우자에 대한 수사를 무마해달라고 경찰 간부 출신 국민의힘 의원에게 청탁하려 했다는 의혹을 받는다. 이 과정에서 김 의원은 당시 수사를 지휘하던 동작경찰서장과 전화도 시도한 것으로 전해졌다. 동작경찰서는 이씨가 동작구의회 업무용 카드를 사용했다는 의혹에 대해 입건 전 조사를 진행 중이었다.

김 의원은 거의 모든 의혹을 부인하고 있다. 김 의원은 “배우자가 구의회 법인카드를 상납받은 사실이 없다”며 장 위원장을 허위사실적시 명예훼손으로 고소한 상태다. 이에 장 위원장은 김 의원을 무고로 맞고소하겠다고 했다.

김 의원에 대한 각종 고소·고발이 빗발치는 가운데 경찰은 관련 사건을 전부 서울청에서 통합해 수사하기로 했다.


